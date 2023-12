Razkrita osvajalska tehnika Zlatana Ibrahimovića: videla sem samo veliko uro

Zlatan Ibrahimović je eden najbolj znanih nogometašev na svetu, ki tudi s svojim šarmom in duhovitostjo nikogar ne pusti ravnodušnega.

Mnogi se kljub vsemu sprašujejo, kaj je tisto, kar na njem ženske najbolj privlači, in kako mu je uspelo zapeljati 11 let starejšo Heleno Seger.

Par se je spoznal na nenavaden način in zanimivo je, da Helene on ni očaral na prvi pogled.

»Ko sem spoznala Zlatana, je bil star 21 let. Jaz sem jih imela 32. Imela sem kariero, premoženje, nisem potrebovala nogometaša, da bi me preživljal.

Bila sem samostojna in on daleč od mojega tipa moškega,« je povedala za Elle.

A če on nje ni očaral na prvi pogled, se je on v hipu zaljubil vanjo.

»S svojim ferrarijem je zaprl moj dovoz in z mercedesom nisem mogla s parkirišča. Videla sem samo njegov veliki nos in zlato uro na roki. Dokaj jezno sem mu rekla, naj se pri priči spelje, on je v tem videl nekaj, kar mu je bilo všeč.«

»Življenje z njim ni enostavno, tako kot ni enostavno življenje z mano. Pri njem najbolj cenim to, da mu lahko nasprotujem, da sem jaz lahko jaz.

Ljudje nimajo pojma, koliko sem se žrtvovala in kako sem garala, da bi postala uspešna in zelo me moti, kadar dobim oznako Ibrahimovićeve drage ali žene nogometaša,« je povedala Helena.

On je bil ob prvem srečanju navdušen nad njo in se odločil z njo spustiti v besedni dvoboj.

Kmalu po tem sta se pojavila skupaj v tisku in ona je bila označena njegovo dekle. Krona njune ljubezni sta dva sinova, v zvezi sta že dve desetletji.

Pred dvema letoma se je šušljalo, da se je on zapletel z italijansko voditeljico, s katero naj bi varal ženo, par se na navedbe v medijih ni odzval in svoje zasebno življenje ohranja zase, piše stil.kurir.rs.