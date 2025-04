Otroka poslali iz šole zaradi glavobola, a kmalu je prejel grozljivo diagnozo

Ko je 15-letnega Calluma Stona šola sredi januarja poslala domov zaradi glavobola, si nihče ni predstavljal, da se za tem skriva smrtno nevarna diagnoza.

Callum je bil športno aktiven najstnik, ki je vsak dan kolesaril v šolo in užival v športu. 20. januarja 2025 je njegova mama Sarah Ferris (41) prejela klic iz šole, da se Callum ne počuti dobro in naj nekdo pride ponj. Njegov očim Mark Ferris (42), ki ga je odpeljal domov, je bil pretresen, ko je fantu že v šolski avli zmanjkovalo besed.

»Na glas mi je rekel, da me ima rad, vendar se ni izražal običajno. Zdelo se je, kot da ne najde pravih besed,« je povedal Mark. Zaradi zaskrbljenosti ga je nemudoma odpeljal na urgenco. Na poti je Callum doživel tri napade.

V bolnišnici je ostal teden dni, opravil vrsto preiskav – lumbalno punkcijo, CT in magnetno resonanco. Sprva so zdravniki sumili na virusno okužbo, saj so zaznali le rahlo vnetje možganov in upali, da bo zdravljenje z zdravili proti epileptičnim napadom zadostovalo.

Grozljiva resnica

Zaradi svoje mladosti je bil Callum napoten tudi v pediatrično bolnišnico v Londonu, kjer so opravili dodatno slikanje. Obsežnejša magnetna resonanca je razkrila resnico: velik možganski tumor.

Mati je skrušena. FOTO: Simpson33 Getty Images

5. februarja je prestal biopsijo, 11. februarja pa je družina prejela najhujše novice – Callum ima difuzni gliom 4. stopnje, eno najagresivnejših oblik raka, ki se širi kot »pajkova mreža«. Tumorja ni mogoče operirati, saj bi odstranitev zajela preveč zdravega možganskega tkiva.

»Bilo je uničujoče,« je povedala mama Sarah. »V nekaj urah se je naše življenje obrnilo na glavo. Pred le nekaj meseci smo bili čisto običajna družina.«

Callum, močan in skrben – a pot bo dolga

Ko so Callumu doma povedali za diagnozo, jih je presenetil s svojo zrelostjo: »Nasmehnil se je in nas objel,« pravi Mark. Fant je bil bolj zaskrbljen za svojo družino kot zase.

Poslali so ga domov iz šole. FOTO: Pixabay

Kmalu zatem so Calluma začeli zdraviti v Univerzitetni bolnišnici v Londonu. Od 24. februarja do 4. aprila je vsak dan prejemal obsevanja. Kako je tumor reagiral na zdravljenje, bodo zdravniki ugotavljali 5. maja z novo magnetno resonanco.

Družina je medtem začela iskati možnosti za alternativna zdravljenja v tujini, saj v okviru britanskega zdravstvenega sistema za Calluma ni več terapij. Ustanovili so tudi kampanjo za zbiranje denarja, ki je v zelo kratkem času zbrala več kot 58.000 evrov.

»Težko je gledati sina, ki prej nikoli ni bil bolan, kako zdaj jemlje cele škatle zdravil in dneve preživlja v bolnišnici,« je še dejala skrušena mati.