Dvoboj Špancev za slovensko št. 1: »To je finale pred finalom«

Drugi polfinalni dvoboj nogometnega pokalnega tekmovanja, potem ko sta se včeraj v prvem pomerila Koper in Bravo, ne bi mogel imeti bolj spektakularne napovedi. V Celju (18) se bosta danes pomerila zdaj že bivši prvak Celje in najbrž prihodnji Olimpija. Dvoboj prvakov in evropsko uspešnih tekmecev je pomembnejši za Celjane, ki v državnem prvenstvu zaostajajo in si še niso zagotovili evropskega poletja. Z osvojitvijo pokalne lovorike bi razblinili neznanke o Evropi. Olimpija sezono lahko zaokroži z dvojno lovoriko.

Albert Riera proti Victorju Sanchezu. Španski dvoboj trenerjev bo na stadionu Z'dežele vrhunec dvoboja najboljših slovenskih moštev, ki še nista povsem razrešila uganke o tem, kdo je slovenska št. 1. Na prvenstveni lestvici ni neznank, na igrišču je druga pesem.

Mlajši Riera v četrti tekmi proti starejšemu kolegu Sanchezu lovi prvo zmago v sezoni. V treh prvenstvenih derbijih se je le prvi razpletel z neodločenim izidom (2:2), v drugih dveh (1:0, 2:0) je bila zmagovalka Olimpija. Še posebej prepričljiva je bila zadnja zmaga, toda ...

Rierova napadalna filozofija z večjo posestjo žoge in »dovoljenjem« za igrive vložke je spektakularna, v Evropi je navduševala, v njem uživajo igralci. »Zame je največja zmaga, ko igralci uživajo v naši taktiki in igri. Igralcem vedno pravim, da je najlepše v nogometu napadanje tekmečevih vrat,« je vodilo celjskega Španca, ki je v popolnem nasprotju s pragmatizmom ljubljanskega Španca. »Posest žoge? Vedeti je treba, kaj početi z njo. Nič ne šteje, če nisi konkreten,« je v največjem klubu na svetu vzgojeni Sanchez odgovoril Majorčanu.

3 tekme sta v tej sezoni igrala Celje in Olimpija. Dve je dobila Olimpija, ena se je razpletla z neodločenim izidom.

Španca sta evropska vrednost

Riera je slovenski nogomet poživil na vseh ravneh. Igriv je tudi z »dolgim jezikom« in drznimi razmišljanji. Redko kdaj taktizira, in vsakomur, ki mu na igrišču prekriža račune na drugačen način, na primer z manj privlačnim, obrambnim slogom igre, daje lekcije. Sanchez je bolj umirjen in premišljen, morda tudi zaradi dogodka, zaradi katerega je bil v Španiji »pribit na križ« in sodi v rumeno rubriko. Značaja obeh Špancev se močno odražata v igri. Riera si ob prostem času daje duška v igralnicah ali na igriščih za golf, Sanchez raje skoči do Planice ali spremlja kolesarske podvige Tadeja Pogačarja in njemu ljubega »matadorja« Primoža Rogliča.

Ligaški maraton je po meri Sanchezovega previdnejšega sloga, evropski omogoča več domišljije in ustvarjalnosti. Celjani so bili zato evropski junaki, zeleno-beli pa navkljub uspešnemu preboju v dodatne kvalifikacije za napredovanje v osmino finala konferenčne lige osmoljenci. Poraz in taktična nemoč proti banjaluškemu Borcu še vedno bolita.

V Rieri in Sanchezu ima slovenski klubski nogomet evropsko vrednost in strokovnjaka, ki zaradi svojih uspehov in različnih filozofij vnašata nemir tudi med domačo stroko. Riera je hvaljen, a moteč, ker ustvarja javno mnenje o tem, da tudi slovenska reprezentanca in ne le klubi lahko ponudijo več kot le rezultat. Selektor Matjaž Kek in vijolični ustvarjalec čudežev Zlatko Zahović sta praktika in pragmatika, sta bliže Sanchezovi liniji.

Albert Riera in Victor Sanchez

»To je finale pred finalom,« je napovedal Sanchez, ki ga v Sloveniji ne žene prav nič bolj kot to, da bi premagal rojaka. In ponovil njegov dosežek z Olimpijo, ko je leta 2023 debitantsko sezono v vlogi samostojnega trenerja zaokrožil z dvojno krono. In se poslovil!