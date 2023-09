Poglejte, kakšno sliko je delil veliki Ibra in naredil lepo reklamo Sloveniji

Čeprav nas v svetuvečkrat zamenjujejo s Slovaško, tako kot se je to zgodilo na nedavnem odbojkarskem evropskem prvenstvu, se Slovenija v svetu vse bolj uveljavlja. Dobra reklama pa naši državi še vedno prav pride. Za to je na Instagramu poskrbel veliki zvezdnik svetovnega nogometa Zlatan Ibrahimović.

Šved bosansko-hrvaških korenin je objavil sliko s petkove dobrodelne tekme v Stožicah, na kateri je tudi zaigral. V zapisu v svoji objavi je omenil tudi Slovenijo in se zahvalil.

Objavo je videlo ogromno ljudi, saj ima nogometaš na Instagramu kar 63 milijonov sledilcev.

Ibrahimović je bil presenečenje omenjene tekme. S svojim prihodom je navdušil marsikoga. Še zdaleč pa ni bil edini veliki zvezdnik na tekmi. Poleg njega so bili na njej še Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Luis Figo, Mario Mandžukić in številni drugi. Udeležili so se je tudi nekateri odlični slovenski nogometaši, kot na primer Milivoje Novaković, Milenko Aćimović in Robert Koren.

Ibrahimović je igralsko kariero zaključil lansko sezono v AC Milanu, za katerega je igral od leta 2020.

S pomočjo dobrodelne tekme v Stožicah so brali kar 3.512.031,34 evra. Denar bodo namenili žrtvam poplav.