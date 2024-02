Bomba pred Euro 2024: se Zlatan Ibrahimović vrača? To razmišljajo Švedi ...

Srbska nogometna reprezentanca bo to poletje igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji, generalna vaja pred obračuni z Anglijo, Slovenijo in Dansko pa bosta prijateljski tekmi z Avstrijo in Švedsko. Termini še niso jasno določeni, znani pa so nasprotniki - Švedi. In na drugi strani igrišča bi se tako znašel tudi Zlatan Ibrahimović.

Upokojeni nogometaš, eden najboljših v zgodovini Švedske, bi menda lahko zadnjič v življenju zaigral za reprezentanco, leto dni po tem, ko se je poslovil od aktivnega nogometa. To podrobnost je v televizijskem nastopu razkril Branislav Nedimović, podpredsednik Nogometne zveze Srbije.

Poklon po tekmi, ko je naznanil svojo upokojitev. FOTO: Daniele Mascolo Reuters

»Po Rusiji in Cipru nas čakata tekmi z Avstrijo in Švedsko in v veliko čast nam je, da Švedi razmišljajo o tem, da bi se od reprezentančnega dresa prav proti naši ekipi poslovil eden največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Zlatan Ibrahimović,« je poudaril.

Spomnimo

Zlatan, eden najboljših strelcev svoje generacije se je upokojil po sezoni 2022/23, ki jo je igral v Milanu. Za švedsko reprezentanco je Zlatan Ibrahimović debitiral januarja 2001. Le leto pozneje je bil že stalni član reprezentance in je odpotoval na svetovno prvenstvo na Japonsko in v Južno Korejo, kjer je nastopil na dveh tekmah.

V reprezentančni karieri je odigral 122 tekem in dosegel 62 golov – med drugim proti Srbiji na prijateljski tekmi leta 2012, zadnjo tekmo pa je odigral pred slabim letom dni, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Belgiji, poroča mondo.rs.