Drama v Mariboru. Občan varnostnika ni upošteval, ob prihodu policistov ponorel

V Mariboru so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru. Moški je želel vstopiti v prostore, a pri tem ni upošteval navodil varnostnika in se je z njim sprl. Ob prihodu policistov jih je žalil in nadaljeval s kršitvami, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva mu odredili pridržanje.