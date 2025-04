Nemčija v pripravah na morebiten ruski napad?! Poslala sile na vzhodno mejo Nata

Nemška vojska (Bundeswehr) je po poročanju uglednega nemškega časnika Handelsblatt stopila v stik z več velikimi podjetji iz obrambnega in logističnega sektorja, da bi se pripravila na morebitni oboroženi spopad z Rusijo na vzhodnem krilu Nata. Med kontaktiranimi podjetji so vojaško-tehniški velikan Rheinmetall, nacionalni železniški operater Deutsche Bahn in letalski prevoznik Lufthansa.

Bundeswehr je z omenjenimi podjetji začel preverjati njihovo pripravljenost za pomoč pri hitrem premeščanju vojakov, opreme in vojaških sredstev na vzhodno fronto v primeru napada. Nemčija je v okviru Natovih obveznosti že obljubila, da bo v primeru večjega spopada zagotovila 35.000 vojakov ter več kot 200 letal in ladij – in to v roku 30 dni.

Vojska odvisna od civilne logistike

Z operativnega poveljstva nemške vojske so sporočili, da »skoraj v celoti« računajo na »civilne komercialne izvajalce pri prevozu vojaškega blaga in opreme zunaj kriznih območij«. Tovrstne povezave naj bi bile ključne za hitro in učinkovito odzivanje v primeru napada na članico zavezništva.

Zaskrbljenost glede ravnanja Rusije in nepredvidljivosti administracije Donalda Trumpa je vse večja. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Viri iz industrije razkrivajo tudi, da potekajo pogovori o tem, da bi Lufthansina pilotska šola v prihodnje prevzela osnovno usposabljanje pilotov bojnih letal.

Napetosti z Rusijo in zaskrbljenost zaradi ZDA

Zaskrbljenost glede ravnanja Rusije in nepredvidljivosti administracije Donalda Trumpa je vse večja. Novi nemški kancler Friedrich Merz je že večkrat javno izrazil dvom, ali bodo ZDA pod Trumpovim vodstvom spoštovale 5. člen Severnoatlantske pogodbe, po katerem je napad na eno članico napad na vse.

V odziv na vse slabšo varnostno sliko so nemški poslanci pretekli mesec sprostili stroga fiskalna pravila, kar bo omogočilo več milijard evrov dodatnih sredstev za vojaški proračun. Po ocenah naj bi Nemčija že v letu 2024 za obrambo namenila 2,12 % BDP, s čimer je prvič presegla cilj 2 %, ki ga je določil Nato – a še vedno zaostaja za nekaterimi drugimi članicami.

Nemški kancler Friedrich Merz. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Skupne vaje v Romuniji

Zavezništvo se sicer že dlje pripravlja na morebitno zaostrovanje razmer. V začetku letošnjega leta je več kot 3000 britanskih vojakov sodelovalo v obsežnih vojaških vajah na jugovzhodu Romunije, le nekaj kilometrov od ukrajinske meje. Vaje so simulirale hitro okrepitev Natove vzhodne meje v primeru napada.

Medtem je Donald Trump ta teden na svojem omrežju Truth Social zapisal: »Upam, da bosta Rusija in Ukrajina ta teden dosegli dogovor. Obe bosta potem začeli velike posle z ZDA, ki cvetijo, in zaslužili bogastvo!«

Nemčija se v tej luči pozicionira kot ključna vojaška sila evropske celine, a tudi kot država, ki se zanaša na tesno sodelovanje med vojsko in civilnim sektorjem – v času, ko negotovost glede prihodnjih zavezništev narašča.