Barabini v cerkvi kradli velikonočne košare, županja Martina ogorčena: »Zanje veljajo druga pravila?!«

Velikonočni prazniki so za nami, dobrot na mizi ni manjkalo, mnogi so obiskali cerkve in obrede velikega tedna. Na obrede pa so prišli tudi nepovabljeni, je poročala novomeška policija. Zgodilo se je v Dolnjem Suhorju v župnijski cerkvi, ki je posvečena svetemu Jožefu, možu Device Marije. Ne svetost ne posvečenost pa nista ustavili barabinov, ki so na veliko soboto globoko užalili čustva vernikov.

4 košare z žegnom sta odnesla.

»19. 4. nekaj pred 13.30 so bili policisti PP Metlika obveščeni o tatvini iz cerkve v okolici Metlike. Zbrali so obvestila in ugotovili, da so neznanci iz cerkve odtujili štiri košare z velikonočnimi jedmi. Med izvajanjem aktivnosti za izsleditev storilcev so v naselju Dole prijeli 19-letnega osumljenca in 22-letno osumljenko. Košare z ukradenimi predmeti so jima zasegli in jih vrnili oškodovancem. O kaznivem dejanju osumljencev bodo obvestili pristojno tožilstvo,« se je glasilo policijsko poročilo – šli smo po njegovi sledi.

Vrnili so izropane

Domačini so se zbrali pri obredu blagoslova jedi, nam je zaupal vir. Lepo število vernikov se je zbralo v vasi Dolnji Suhor, tudi takih, ki praviloma ne hodijo v cerkev. Ko je domači župnik Primož Bertalanič blagoslovil lepo polne košarice, gospodinje pa so si priskrbele še blagoslovljeno vodo, je vsaka segla po svoji košari. V gneči pa se je izkazalo, da štiri velikonočne košare manjkajo!

Zgodilo se je v cerkvi sv. Jožefa iz 19. stoletja. FOTO: S. N.

Hitro je bilo jasno, da je bila cerkev polna tudi takih, ki so tja prišli s slabimi nameni. Zbrani so takoj poklicali policijo, ki je hitro ukrepala, a domačini vedo povedati, da ne drži povsem, da so policisti vrnili košare z ukradenimi predmeti. Vrnjene košare so bile namreč precej prazne, izropane.

Domačini so ogorčeni, v torek so o tem govorili tudi na sestanku z županjo. Izvedeli smo, da imajo že dlje težave s tatinsko družino. »Žal ne gre za osamljen primer,« je poudarila Martina Legan Janžekovič, županja Občine Metlika. »Na območju občine in širše opažamo opazno več predrznosti in nesprejemljivih dejanj, pri čemer pa storilci za svoja dejanja ne odgovarjajo. Storilci niso sankcionirani, kazenski postopki pogosto zastanejo pri tožilstvih in sodiščih, kot da zanje veljajo druga pravila. To ustvarja občutek, da so nekateri v tej državi nad zakonom, kar je za pravno državo popolnoma nesprejemljivo. Župani 11 občin z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo že avgusta 2023 na državni zbor naslovili pobudo za spremembo štirih ključnih zakonov, ki bi omogočili učinkovitejše ukrepanje in izboljšanje razmer v romskih skupnostih. A vlada je naše predloge zavrnila kot domnevno neustavne in obljubila, da bo pripravila svoje rešitve. Danes, skoraj dve leti kasneje, smo še vedno brez konkretnih rezultatov. Samo obljube brez dejanj,« je ogorčena županja, ki še meni, da je napočil trenutek za strogo »restriktivno politiko.«