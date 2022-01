Žena pokojnega Šabana povsem na dnu: Pokazal ni niti kančka obžalovanja (VIDEO)

Tri leta po prometni nesreči, v kateri sta nedaleč od Bielefelda umrla Šaban Šaulić in Mirsad Kerić, hudo poškodovan pa je bil Slobodan Stojadinović, je v Gitterslohu potekalo sojenje povzročitelju, Turku Alsinu Leventu. Doletela ga je triletna zaporna kazen, poročajo srbski mediji.

Sojenja so se udeležili vsi člani družine Šaulić – vdova Gorana ter otroka Mihajlo in Sanela – ter sin pokojnega Kerića. Kot poroča Blic, je Gorana po odločitvi sodišča spregovorila tudi za medije.

Žena je razočarana, a ne zaradi višine kazni

»Žalostni smo in razočarani, ne zaradi višine kazni, ker smo že od začetka vedeli, da nemška zakonodaja ne predvideva daljše zaporne kazni za tovrstna dejanja ... Žalosti nas, ker po treh letih nismo videli kanček obžalovanja v človeku, ki je vzel dve življenji in dve družini zavil v črno,« je med drugim dejala Šaulićeva in poudarila, da bo bolečina v njihovih življenjih ostala za vedno.