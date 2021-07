Z Meghan je bil obseden že kot najstnik

Joshua Jackson je dekletom dvigoval utrip v seriji Simpatije. FOTO: Mark Blinch/Reuters

Katie Holmes je vzela idola iz otroštva, a ljubezen ni trajala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Jodie Turner-Smith je nekoč oboževala najstniško serijo Simpatije, še posebno ji je bil všeč Pacey oziroma Joshua Jackson, s katerim je zdaj tudi poročena.

in, ki v zasebnem življenju sliši na ime, sta maja praznovala eno leto od uradnega začetka ljubezni. Ta se je med njima vnela že nekoliko prej, a maja lani sta se kot par prvič pojavila v javnosti. Zdaj pa je dolgoletni prijatelj 31-letnega glasbenika razkril, da je ta do Meghan gojil čustva že veliko prej, takrat so bila sicer bolj poželenje kot ljubezen.Stene njegove sobe so namreč v najstniških letih krasili prav plakati z njeno podobo. Nad Foxovo, ki je od njega starejša štiri leta, je bil celo tako navdušen, da si je dal na roko vtetovirati simbol iz filmov Transformerji, v katerih je igrala, nekoč pa je po besedah prijatelja iz otroštva celo izjavil, da se bo z njo poročil. In mladostniške sanje se mu bodo morda kmalu uresničile.Kot so se. Hči igralcase je v kanadskega pevca zagledala pri rosnih dvanajstih letih, ko ju je pred enim od dogodkov, na katerega je hitel, predstavil njen oče. Hailey je bilo menda izjemno neprijetno, saj je bila kot otrok zelo sramežljiva, a par je ostal v stikih, Hailey je pogosto hodila na njegove koncerte in postala njegova velika oboževalka.Ko se je Justinova zveza sdokončno sfižila, sta ugotovila, da drug do drugega gojita močna čustva, in septembra 2018 sta si obljubila večno zvestobo. S simpatijo iz mladih let se je poročila tudi, ki je nekoč oboževala najstniško serijo Simpatije. Še posebno ji je bil všeč Pacey oziroma. Veliko let pozneje ga je srečala tudi osebno in igralca povsem očarala. Leta 2019 sta se poročila, Jodie pa se še zdaj rada pošali na račun devet let starejšega moža ter svoje otroške zaljubljenosti. Pogosto se v javnosti namreč pojavi z majico, na kateri je natisnjen Paceyjev obraz ali plakat omenjene serije, ali pa prepeva naslovno pesem Simpatij.je kot član fantovske zasedbe Jonas Brothers med pripadnicami nežnejšega spola povzročil nemalo histerije, a tudi sam se je zagledal v nekoga slavnega. To je bilaiz Igre prestolov, serije, ki jo je Joe naravnost oboževal, a Sophie njegovih čustev sprva ni sprejemala. »Ko sem bila mlajša, sem naravnost sovražila skupino Jonas Brothers, in ko so naju skupni prijatelji le prepričali v zmenek, bi stavila premoženje, da bo Joe naredil slab vtis. Deloval je kot razvajena slavna oseba, ki se bo pojavila z varnostniki in spremstvom in se vedla kot idiot,« je lani v enem od intervjujev v smehu povedala Sophie, ki se je več kot očitno zmotila, saj je par že dve leti srečno poročen.A vse zgodbe tistih, ki jim je uspelo omrežiti svoje simpatije, nimajo srečnega konca. Čeprav je bilaod otroštva povsem zagledana v zvezdnikain več kot presrečna, ko se je tudi on zaljubil vanjo, sta zdaj že devet let ločena, Holmesova sama vzgaja njuno 15-letno hčer. Tudi, ki je priznal, da je oboževal glasbenico in igralkože od najstniških let, se je moral letos od nje posloviti, 52-letnica pa se je vrnila v objem