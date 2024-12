Victoria Beckham iskreno o plastičnih operacijah: to odločno zanika

Med eno zadnjih epizod oddaje Today With Hoda & Jenna je nekdanja pevka skupine Spice Girls znova poudarila, da si nikoli ni operirala nosu, piše Page Six.

»Zadnje čase sem bila znova velikokrat deležna vprašanja, ali sem si operirala nos,« je povedala v pogovoru z voditeljico, s katero je govorila o nasvetih in trikih za ličenje.

»Nikoli, nikoli, nikoli ga nisem. Ne, nikoli,« je poudarila snovalka kozmetične linije Victoria Beckham Beauty.

50-letna Beckhamova je spremenjen nos pripisala načinu ličenja. Dejala je, da se večinoma liči sama, videoposnetke o tem objavlja tudi na družbenih omrežjih in sledilcem razkriva razne trike.

Kljub temu je pogosto deležna očitkov, da je bil njen nos deležen kirurškega posega:

»Pogosto slišim, da sem operirala nos. Nikoli ga nisem. Vedno je bil takšen, kot je zdaj. Razlika, ki jo drugi opazijo, je posledica trika z ličili,« je že decembra 2022 zaupala v pogovoru z znano vizažistko Charlotte Tilbury.

Čeprav Beckhamova zanika, da bi si kdaj operirala nos, pa ji plastične operacije vendarle niso tuje.

Mama štirih otrok je v pismu 18-letni sebi za britanski Vogue leta 2017 izrazila obžalovanje, da je v preteklosti zanikala, da si je operirala dojki:

»Najbrž bi morala svetovati: ne igrajte se s svojimi dojkami,« je takrat zapisala. »Vsa ta leta sem zanikala lepotne popravke na njih, kar je bilo neumno. To je bil znak negotovosti.«

Leta 2014 je odstranila vsadke. Od takrat je večja zagovornica naravnega staranja in lepote.

»Naj ne gre za to, da bi poskušali biti videti mlajši,« je povedala Tilburyjevi. »Naj gre za to, da ste najboljša različica sebe, da sprejmete to, kar ste, in da ste urejeni ter zadovoljni v lastni koži.«