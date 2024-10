Veselje in skrbi Victorie Beckham

Modna oblikovalka Victoria Beckham je v New Yorku predstavljala svoj najnovejši parfum Reverie. Za stekleničko tega je treba odšteti nekaj manj kot 300 evrov.

Na obisku mesta, ki nikoli ne spi, sta jo spremljala mož David in hčerka Harper. V okviru predstavitve je nekdanja spajsica zbrane prosila, naj na listek napišejo svoje največje želje in sanje.

Reverie namreč v francoščini pomeni sanjariti. Ponosna mama je bila presrečna, ko je prebrala želje hčerke:

13-letnica si namreč želi, da bi oblikovala izjemno blagovno znamko in še, da bi bili v življenju vsi srečni.

Navdušena mama se je s hčerkino željo pohvalila v zgodbi na instagramu: »Harper Seven sledi maminim korakom in deli svoje sanje ter upe.«

Po sodelovanju z drugimi znamkami je nekdanja Posh Spice leta 2008 predstavila svojo znamko oblačil, leta 2019 je lansirala še linijo Beckham Beauty, lani, po 15. letih je njen novi projekt prvič prinesel dobiček.

Kljub poslovnemu uspehu ima slavna britanska mama tudi skrbi. Te ji trenutno povzroča 19-letni sin Cruiz Beckham, ki se sestaja z deset let starejšo brazilsko pevko Jackie Apostel.

Zadeve očitno postajajo resne, saj je mladenič dekletu v rojstnodnevnem objavi izpovedal ljubezen, njena potencialna tašča pa ji je podarila obleko, kar pomeni, da zvezo odobrava, vendar ...

Vir blizu družine pravi, da se Victoria dobro zaveda, da so morali njeni štirje potomci, ob Haper in Cruizu imata z Davidoim še 25-letnega Brooklyna in 22-letnega Romea, odrasti hitreje kot ne-zvezdniški otroci, vendar si kljub temu želi, da bi uživali mladost in se ne bi prehitro zapletali v preresna razmerja, piše Mirror Online.