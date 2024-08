Oboževalcem to ne bo všeč: Med Geri in Mel B spet zavrelo

Oboževalci nekoč ene najbolj priljubljenih dekliških skupin, ki so se nadejali, da bodo začinjena dekleta znova nastopala kot skupina, se bodo kot kaže obrisali pod nosom. Spice Girls so junija 1996 izdale pesem Wannabe, ki je hitro postala svetovna uspešnica, peterico Britank pa izstrelila med zvezde, in že nekaj časa se šušlja, da naj bi se Britanke za 30. obletnico ponovno združile na odru.

Sodelovanje je takoj zavrnila Victoria Beckham, ki je od razpada skupine ustvarila izjemno uspešno kariero modne oblikovalke in je nastopanje ne zanima več, zdaj pa sta si v lase skočili še Geri Halliwell, ki je k svojemu priimku po poroki dodala še moževega Horner, ter Melanie Brown, ki je bila nekoč v skupini znana zgolj kot Mel B.

Geri je imidž neotesanega dekleta brez dlake na jeziku pustila daleč za seboj. FOTO: Hollie Adams/Reuters

»Med Geri in Mel B je vrelo že leta, osebnostno sta si preveč različni, da bi se lahko razumeli. Zadnje čase pa se je Mel prav trudila, da bi na vse mogoče načine osramotila Geri, celo na njen rojstni dan je bila zajedljiva in jo je obmetavala z neprimernimi opazkami,« je dejal vir blizu dekletom in dodal, da se peterica uradno ne bo nikoli razšla, saj je znamka Spice Girls veliko premočna in potencialna ponovna združitev na odrih preveč donosna, da bi se temu odrekle. Kljub temu je vedno manj verjetno, da bodo skupaj stale na odru.

Mel B in Geri sta sicer sprti že od sestave skupine: Melanie, ki so ji nekoč dodelili vzdevek Strašljiva Spice, naj bi kolegici med drugim zamerila, da je postala del skupine brez avdicije, ki so jo druge članice morale prestati.

Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown in Victoria Beckham (takrat še Adams) so se vse odzvale za oglas v lokalnem časniku in prišle na avdicijo za novo dekliško skupino, Geri pa je avdicijo zamudila, a si je močno želela, da bi tudi sama postala članica. Čeprav v nasprotju z drugimi dekleti ni imela nikakršne glasbene izobrazbe, menda tudi posluha ne, je tako dolgo klicala menedžerjevega sina, da si je izborila sestanek z njim ter ga na koncu prepričala, da je zanjo našel prostor v zasedbi.

Melanie Brown nikoli ni marala Geri in je to ob vsaki priložnosti tudi jasno pokazala. FOTO: Caitlin Ochs /Reuters

To je menda šlo vedno v nos Melanie Brown in izkoristila je vsako priložnost, da je kolegici to očitala ali pa ji zgolj poskušala zagreniti življenje. Geri, ki se je je zaradi oranžnih las prijel vzdevek Ginger Spice, je vse to dolgo prenašala zavoljo slave in koristi skupine, leta 1998 pa je imela vsega dovolj in je sredi svetovne turneje skupino zapustila.

Da je bila mera polna, je odšla ravno na rojstni dan Mel B, kar ji je ta še posebno zamerila. »Ko je Geri zapustila skupino, je bilo hudo. Odšla je na moj rojstni dan, a ni prej nikomur povedala, da odhaja. Pred nami je bila še celotna turneja v Združenih državah Amerike, ki smo jo nekako mogle izpeljati brez nje. Bilo je grozljivo,« je takrat dejala Melanie. Geri je odločitev, da ne bo več del Spice Girls, sporočila prek svojega odvetnika, kot uradni razlog pa navedla izčrpanost, a se je že takrat govorilo, da je to zares storila zaradi Mel B, ki da je enostavno ni mogla več prenašati.