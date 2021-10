V javnost prihajajo podrobnosti, zakaj sta se razšla Petar in Danijela

»Po tem ko so novinarji odkrili, da nista več skupaj, sta se Danijela in Petar več ur pogovarjala po telefonu. V tistem trenutku sta bila izjemno poštena in iskrena drug do drugega,« je novinarjem razkrila anonimna pevka, ki je komentirala konec zveze med hrvaškima pevcema. Ljubezenska zgodba med Danijelo Martinović in Grašem se je končala po dolgih letih. Njun razhod je presenetil mnoge, saj nihče ni vedel, da sta se razšla. Tega niso pričakovali niti njuni sorodniki.

Pevka, ki je želela ostati anonimna in dobro pozna oba, je hrvaškim medijem razkrila, da je med njima začelo škripati pred dobrim letom. »Lansko jesen sta se na zabavi na njegovem vikendu pri Trogirju zelo sprla. Ona mu je nekaj odgovorila, on pa jo je grobo utišal. Vstala je in odšla za zabave. Pričakovala je, da bo šel za njo, a ni,« je povedala. Po tem prepiru naj bi bilo med njima nekaj dni tiho, nato pa naj bi se strasti pomirile, a le za kratek čas.

»Danijeli ni bilo všeč, kako je takrat reagiral. Mislim, da se je vse skupaj takrat začelo. V mesecih, ki so sledili, sta vsak pri sebi razmišljala o zvezi in ugotovila, da si želita različnih stvari,« je dejala pevka za Jutarnji. Čeprav naj bi se pogosto prepirala, nihče ni pričakoval, da bo to pripeljalo do konca. »Ko so novinarji ugotovili, da nista več skupaj, sta se dolge ure pogovarjala po telefonu. Po tem pogovoru sta novinarjem potrdila, da nista več par.« Dejala je še, da se nista razšla na grd in žalosten način. »Danijela in Petar nista človeka, ki bi enostavno prekrižala vse lepo, kar sta doživela v tem dolgem obdobju, ko je trajala njuna ljubezen,« je še zaključila pevka.