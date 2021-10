Petar Grašo ljubi mnogo let mlajšo: ujeli smo ju skupaj (FOTO)

Hana Huljić in Petar Grašo. FOTO: S. N.

Letos spomladi je hrvaško in širšo javnost presenetila novica, da sta sein, ki sta veljala za enega najbolj znanih parov na hrvaški estradi, po več kot dveh desetletjih skupne poti razšla. A minilo je le nekaj mesecev, ko so v javnosti zaokrožile govorice, da je priljubljeni glasbenik našel novo ljubezen.Njegovo srce je osvojila štirinajst let mlajša pevka in pianistka, s katero prijateljujeta že vrsto let. Zanimivo je tudi, da je Hana hčisplitskega glasbenika in producenta, nekdanjega člana skupine Magazin in ustvarjalca vrste glasbenih uspešnic.