Tako se počuti Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je potem, ko je na drugo obletnico njune poroke vložila vlogo za ločitev od Bena Afflecka, odleglo.

Je dobro, kolikor je lahko, čeprav se ni hotela ločiti od igralca, ki je bil pred nedavno opažen v družbi hčerke Roberta F. Kennedyja mlajšega, Kathleen Kick Kennedy, piše People.

»Zanjo je bilo zelo težko, ko se je on odmaknil od zakona in šel z življenjem naprej, njo pa pustil zadaj,« je zaupal vir blizu zvezdnice.

»Ni hotela ločitve. Hotela je rešiti zadeve. Ljubita se in Jennifer ni tip ženske, ki bi kar odnehal. Vse to čakanje je bilo zanjo pravo mučenje in potem, ko je bila vloga oddana, ji je odleglo,« je še povedal vir in nadaljeval:

»Njeni prijatelji in družina se strinjajo, da je to bila prava odločitev. Obkrožena je z veliko ljubezni in podpore. Z njo bo vse v redu. Močna je in vedno se pobere.«

Jennifer je prošnjo za ločitev oddala sama, brez odvetnika, morda bo pravno pomoč najela med postopkom ločitve. Kot razlog za razhod je navedla nepremostljive razlike.

Čeprav je vlogo vložila le ona in ne tudi Ben je US Weekley poročal, da je on dobro poznal njene namere.

Odtujeni par, ki ni podpisal predporočne pogodbe, se je namreč že pred tem strinjal glede glavnih pogojev razveze, in še preden je bila uradno sprožena, sta zakonca v ločitvenem postopku predebatirala vse podrobnosti.

»Zadnji korak je storila ona, ker sta se tako odgovorila. Ona je sprejela zadnjo odločitev,« je še povedal vir.

Da ločitev za nobenega od njiju ni bila presenečenje, dokazuje dejstvo, da je par potem, ko se je v zakulisju že razhajal, pred foto objektivi še nekajkrat zaigral srečno zvezo.

Oba zakonca sta v zakon stopila z znatnim premoženjem in bitke za imetje ni pričakovati. Njuno skupno premoženje je bil le dvorec na Beverly Hillsu, ki ga prodajata.

Njuna vila že išče novega lastnika. FOTO: Profimedia

Jennifer ni zahtevala preživnine od moža in je sodišče prosila, naj zavrne njegovo morebitno zahtevo po tovrstni podpori. Datum razhoda, ki je naveden dokumentu, je 26. april, vlogo je vložila 20. avgusta.