Koliko milijonov sta »težka« Affleck in Lopezova?

Moja ljubezen ne stane nič, je leta 2001 zapela Jennifer Lopez v svoji uspešnici My Love Don't Cost A Thing. Le nekaj let je minilo, preden se je zaljubila v Bena Afflecka, s katerim bi se morala poročiti, a sta leta 2004 zaroko razdrla. Leta pozneje sta si dala še eno priložnost, se poročila ... In potem je čez dve leti Jennifer vložila zahtevo za ločitev.

O tem se šušlja že mesece, pred dnevi pa so tuji mediji potrdili, da se nekdaj priljubljeni hollywoodski par ločuje. Page Six poroča, da pred poroko nista podpisala predporočne pogodbe. To pomeni, da se vsi dohodki in vse premoženje, pridobljeno v dveh letih zakona, štejejo za skupne, torej sta oba zakonca enaka lastnika premoženja, dohodka ali dolga, ne glede na to, kdo je kaj kupil ali zaslužil.

Koliko je »vreden« Ben Affleck?

Po podatkih Celebrity Net Worth je premoženje Bena Afflecka ocenjeno na 150 milijonov dolarjev. V zadnjih dveh letih, odkar je poročen z Lopezovo, je zaigral v več uspešnih filmih, kot so The Flash, Air, Aquaman and the Lost Kingdo, prihodnje leto pa prihaja tudi njegov film The Accountant 2.

Skoraj nekdanja zakonca sta skupaj sodelovala tudi pri prihajajočem filmu Unstoppable, Ben pa je bil tako kot pri tem filmu producent tudi pri več drugih filmih.

Poleg denarja iz sveta filma je Ben Affleck leta 2023 podpisal večmilijonsko pogodbo z verigo kavarn Dunkin' Donuts, partnerstvo pa vključuje tudi donacije njegovi neprofitni organizaciji East Congo Initiative.

Premoženje Jennifer Lopez

Celebrity Net Worth poroča, da je Lopezova vredna kar 400 milijonov dolarjev. Poleg sodelovanja z Affleckom je v zadnjih dveh letih zaigrala v več drugih filmih, kot so Atlas, Mother in Shotgun Wedding, izdala pa je tudi nov studijski album This Is Me ... Now, ki pa ni bil preveč uspešen.

Vendar pa Lopezova, tako kot mnoge druge hollywoodske zvezdnice, ni vsega denarja vložila le v filmsko in glasbeno kariero. Lani je lansirala svoje koktajle Delola. Poleg vsega tega ima Jennifer že zavidljivo zbirko zaročnih prstanov, ki je ocenjena na 17 milijonov dolarjev.

Kaj sta Jennifer Lopez in Ben Affleck pridobila v zakonu?

Ker nista podpisala predporočne pogodbe, se vse premoženje in vsi prihodki štejejo za skupna. Affleck in Lopezova sta lani kupila vilo na Beverly Hillsu za 60 milijonov dolarjev, mesec dni pred njenim zahtevkom za ločitev pa sta jo dala v prodajo za 68 milijonov dolarjev. Kako si bosta denar razdelila, ko jo bodo prodali, ni znano.

Poleg tega se je Affleck izselil iz njunega skupnega doma in kupil 20 milijonov dolarjev vredno hišo v Kaliforniji.

Julija so nekateri tuji mediji tudi pisali, da bo Lopezova na sodišču zahtevala polovico Affleckovega 150 milijonov dolarjev vrednega premoženja. Očitno zato, ker je plačevala večino skupnih stroškov. Viri so povedali tudi, kako je Affleck zapravljal njen denar, ko sta bila skupaj.

»Jennifer je v svojem zakonu veliko plačala in zdaj misli, da ji Ben dolguje. Seštela je vse stroške za zasebna letala, hotele, hrano, oblačila, gorivo ... Visoki stroški njunega življenja so ji padli na hrbet, dobršen del pa je plačala tudi za 60 milijonov dolarjev vreden dvorec, ki sta ga kupila,« je povedal vir blizu para. »Ben ji je vzel preveč denarja, vsaj tako pravi,« je še dodal vir.

V ločitvenih dokumentih se je Lopezova odpovedala zakonski podpori in zahtevala, da sodišče enako zahteva od Afflecka, poroča 24sata.hr.