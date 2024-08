Odziv na ločitev Jennifer Lopez: zanimive besede bivšega

Po mesecih govoric, da se je zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka znašel v težavah, je pevka in igralka na drugo obletnico poroke na sodišče poslala vlogo za ločitev.

Uraden razhod para je sprožil mnoge odzive, med drugimi je Alex Rodriguez na instagramu objavil dvoumen zapis. Delil je namreč citat o odločitvah: »Lahko greš po eni ali po drugi poti, lahko pa si ti tisti, ki določa smer.«

Rodriguez in Lopezova sta se sestajala od leta 2017, se leta 2019 zaročila in se leta 2021 razšla.

Kmalu potem, ko sta Lopezova in Rodriguez razdrla zaroko, se je ona zbližala z Benom Affleckom. FOTO: Profimedia

Kljub razhodu je Rodriguez o bivši zaročenki ohranil lepo mnenje. V intervjuju za Page Six je leta 2022 njuno zvezo odpisal kot lepo izkušnjo in Lopezovi ter njenima otrokoma Emmi in Maxu zaželel vse dobro.

Uradno ločitve še ni komentiral.