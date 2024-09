Ta nova fotografija kraljice žene Camille je hit na omrežjih (FOTO)

Kraljica žena Camille je pred dvema dnevoma obiskala kraljeve letalske sile. Dobro razpoložena se je pojavila v modri obleki in pozdravila vojake in uslužbence. A celotno situacijo je zapletel nepričakovano močan veter, ki je med obiskom nenehno pihal.

V nekem trenutku je tako pihal, da je Camilli dvignil vse lase, fotografi pa so ta trenutek ujeli. Fotografija je kmalu postala viralna in nasmejala marsikoga. Kamila si je poskušala urediti pričesko, a je na koncu obupala in se le nasmehnila.

FOTO: Phil Noble Reuters

Nekateri so njeno pričesko v vetru primerjali s tisto, po kateri je prepoznaven nekdanji premier Velike Britanije Boris Johnson. »Boris v krilu? Ne, to je vendarle Camille!« je le eden od komentarjev na Instagramu, poroča mondo.rs.

FOTO: Phil Noble Reuters

