Nesprejemljiv hobi princa Williama

Tako kot običajni smrtniki se radi sproščajo ob hobijih. Katerim se predajajo oziroma katere so imeli radi tisti, ki jih ni več, razkriva Hello magazine.

Kralj Karel III.

Začnimo na samem vrhu. Kralj Karel se sprošča ob slikanju akvarelov, nekaj teh je tudi že razstavil. Drugi hobi, ki ga obožuje, je vrtnarjenje.

Njegova posesat Highgrove je oblikovana po njegovih zamislih, v mladosti je bil zagret športnik in je obvladal polo, rad ribari, hodi, nekoč je bil tudi tekač.

Njegova žena kraljica Camilla je leta 2020 povedala: »Hodi in hodi, je kot gorska koza. Vse pusti za seboj.

Naj bo dež ali sonce, pri hoji, najraje po hribih Škotskega višavja, pri sajenju dreves ali negovanju vrtov ga nič ne more ustaviti. V naravi resnično najde mir.«

Princ William

V otroštvu je princ William oboževal plezanje po drevesih. Sam je nekoč priznal, da sta bila to in kopanje jarkov zanj najljubša hobija.

»Takšne avanture in ideja o raziskovanju narave so mi bile vedno blizu. Vedno sem plezal po drevesih in užival v naravi. Vseeno mi je bilo, če sem bil umazan, strgan ali moker.«

V odrasli dobi je odkril drugačen hobi, ki pa med drugimi člani družine ni najbolje sprejet: vožnja z motorjem. Leta 2015 je princesa Kate povedala:

»Še vedno se vozi z njim. Vedno me je groza, ko se odpelje. Strah me je. Upam, da George ne bo podedoval te strasti.«

Leta 2017 se je William moral temu hobiju, zaradi mesta v družini, odpovedati.

Princesa Kate

To, da je fotografija njena strast, je vsem dobro znano. Je pa Kate tudi ljubiteljica športa: »Vedno sem bila aktivna. Naj je šlo za hojo, tek, tenis, plavanje, hojo po hribih,« je povedala kot gostja v podkastu Govorimo o dobrem, slabem in ragbiju.

»Starši so me vedno spodbujali k aktivnostim in vzljubila sem tudi ekipne športe. Najbolj pa me sprošča plavanje v hladni vodi. Bolj, kot je mrzla, bolje je. Moj mož včasih misli, da sem nora.«

Ob tem je Kate še izučena potapljačica.

Princesa Charlotte

Deklica je aktiven otrok. Med enim od obiskov Irske je Kate Middleton razkrila, da ima rada gimnastiko:

»Stoje, premete, kolesa, vse to.«

Charlotte prav tako obožuje ježo, prvič je sedela na konju, ko ji je bilo komaj 17 mesecev, kot vsa njena družina ima rada nogomet in pleše balet. Časopis People je poročal, da obiskuje zasebne ure baleta v južnem Londonu.

Princ Harry

Vojvoda Sussex je po duši športnik: obožuje polo, ragbi, kot je zaupal v knjigi spominov, se je nekoč predajal tudi adrenalinskim športom.

V mladosti je bil eden njegovih priljubljenih hobijev lov, ki pa se mu je potem, ko je spoznal Meghan Markle, odpovedal.

Meghan Markle

Nekdanja igralka in sedaj vojvodinja Sussex je imela in še ima več hobijev, eden od njih je kaligrafija.

»Sedela sem za mizo in pisala razglednice, da sem lahko plačevala račune, ko sem hodila na avdicije. Vesela sem, da v času, ko nihče več ne piše na roke, ohranjam pri življenju to umetnost,« je nekoč povedala.

Meghan rada tudi kuha in vrtnari, spretnosti, ki ji bodo prišle prav pri novem poslovnem podvigu American Orchand Riviera.

Princ George

Mladi princ ima rad glasbo in se uči igrati kitaro, tako kot mama obožuje šport, najbolj tenis in s sestrico obiskujeta ure v londonskem klubu Hurlingham.

Rad ima jahanje in kot vsak fant njegove starosti, video igrice, imata pa starša stroga pravila glede zaslonov, je leta 2022 v enem od pogovorov razkril njegov oče.

Kraljica Camilla

Kot njen mož ima rada vrtnarjenje: »Sem strastna vrtnarka, to je zelo sproščujoče opravilo, a vedno ostanem predolgo in mi nato vse škripa ter me boli,« je opisala svojo ljubezen do obdelovanja gredic.

Ima tudi bolj sodobne hobije in s svojo vnukinjo pogosto igra internetno igrico, v kateri je treba sestavljati besede.

»V sporočilu mi napiše: rešila sem jo v treh poskusih. Odgovorim ji, da sem jo v dveh. Zelo spodbudno je, ko mi odpiše, da sem zelo dobra.«

Princ Louis

George postaja športnik in nič čudnega ni, da mu Louis sledi. Za tretji rojstni dan se je v vrtec odpeljal z novim kolesom, rad ima tudi kriket in ragbi.

Ter seveda nogomet, je pred začetkom evropskega nogometnega prvenstva med obiskom reprezentance povedal njegov oče in članom Angleške reprezentance prenesel nasvet malega Louisa, kako uspeti na tekmovanju: naj jedo dvakrat več kot običajno.

Kate najmlajšemu sinu pravi kamikaze in jo je strah, kaj vse bo počel, ko bo večji.

Kraljica Elizabeta II.

Pokojna kraljica je oboževala konje in konjske dirke, bila pa je ljubiteljica tudi druge vrste tekmovanj: tekmovanj golobov.

Kraljeva družina golobe vzgaja od leta 1886, ko je britanskim kronanim glavam več golobov podaril belgijski kralj Leopold II.

Že v mladosti so golobi zanimali Elizabeto, pogosto se je s pticami udeleževala tekmovanj in večkrat zmagala.

Mia Tindall

Vsi mladi člani kraljeve družine obožujejo ponije. S hčerko sestrične princa Williama in princa Harryja Mio Tindall ni nič drugače.

Leta 2019 je njena mama Zara za avstralski časopis Now to love povedala: »Lena je v majhni košari na sedlu. Zgolj kot potnica. Smo pa pravkar ponuja kupili za Mio. Ime mu je Magic.«

Njen oče Mike, nekdanji igralec ragbija, je povedal, da se je Mia poskusila v tem športu:

»Če sem povsem odkrit, bi bil vesel, če bi se Mia odločila za ragbi. Mislim, da je čudovit šport za obvladovanje telesa in koordinacijo rok ter pogleda.«

Princ Philip

Pokojni vojvoda Edinburški je užival v vožnji kočije ter v slikanju. O njegovih delih je nekoč nekdo izjavil, da so prav takšna, kot bi pričakovali: neposredna, brez okolišenja.

A slikanje in vožnja kočije nista bila njegova edina hobija, poskušal se je denimo še v oblikovanju draguljev in je svoje dizajne predstavljal kraljici.

Oboževal je naravo, ribolov in opazovanje ptic.