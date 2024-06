Kraljica Camilla bi princu Williamu izbrala drugo ženo

Princ William in Kate Middleton sta stalnica na naslovnicah, zlasti britanskih medijev.

Sploh od tedaj, ko je princesa marca zaupala, da ima raka in da se zanj zdravi s preventivno kemoterapijo.

Pojavile so se celo govorice, da se William težko sooča z ženino boleznijo, da je ta načela njun zakon in da se je on spustil v afero z nekdaj princesino prijateljico Sarah Rose Habury.

Sarah je te govorice ostro zanikala, William jih ni komentiral.

Kakorkoli že, preden je prestolonaslednik spoznal svojo sedanjo življenjsko sopotnico, je imel druge ljubezni.

V eno od deklet je bil tako zaljubljen, da je obstajala velika možnost, da bi jo vzel za ženo, temu je bila naklonjena tudi njegova mačeha, kraljica Camilla.

Gre za Emmo Parker Bowles, nečakinjo Andrewa Parkerja Bowlesa, prvega moža sedanje kraljice.

Čeprav je Emma starejša od Williama, mu je bila všeč na prvi pogled, spoznala pa sta se prav po zaslugi Camille, saj je menila, da bi bila idealna nevesta za mladega princa.

Kraljevi biograf Andrew Morton, ki je zaslovel s knjigo Diana-njena resnična zgodba, je leta 2011 v knjigi William in Catherine zapisal, da je bil William leta 1997 v romantični zvezi s Camillino sorodnico. On je imel tedaj 17 in ona 25 let.

»Gledal jo je s polno ljubezni, ona je vpijala vsako njegovo besedo. Tako jo je oboževal, da ji je bilo že kar malo nerodno. Bil je res zaljubljen mladenič,« je leta 1999 za Sunday People povedal vir.

Emmin oče je izhajal iz ugledne družine, a je bil alkoholik. Njena starša sta se ločila, ko je bila še dojenček, mama Camilla Younger se je nato poročila z grofom Halifaxa in Emma je izobrazbo pridobivala na prestižnih šolah.

A ljubezen med princem in njo se ni obnesla, ko sta se William in Kate leta 2011 poročila, pa je vabilo dobila tudi Emma Parker Bowles.

»Bila sem presenečena, saj sem vedela, da on osebno ni povabil veliko ljudi,« je tedaj Emma priznala za časopis E! in dodala, da se ji je William vedno zdel prijazna oseba.

»V pogojih, v katerih je odraščal, bi zlahka postal razvajenec, vendar je pravo nasprotje tega. Skromnejši je od marsikoga, kar jih poznam.«

Emma se je leta 2008 preselila v ZDA, zgradila je kariero kot novinarka in televizijska osebnost in je večkrat odkrito spregovorila o svojih zdrsih v življenju. Borila se je z alkoholom in drogami ter se leta 2000 zdravila zaradi zasvojenosti.

Za Daily Mail je leta 2011 povedala, da je nagnjenost k alkoholizmu podedovala od že pokojnega očeta, Camillinega svaka Richarda, s katerim se je znova zbližala tik pred njegovo smrtjo, ko je bila stara 36 let, piše The Sun.