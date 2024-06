Astrologi o usodi kraljice Camille: karma jo bo kaznovala

Britanska kraljeva družina trenutno preživlja težke čase, saj sta tako kralj Karel III. kot valižanska princesa Kate Middleton zbolela za težko boleznijo, situacija je nepredvidljiva in ljubitelji monarhije se s strahom sprašujejo, kakšna prihodnost jo čaka.

Teorije zarote se pojavljajo iz dneva v dan, nekatere celo napovedujejo natančen datum smrti sedanjega monarha.

Ta niti ne bi bil tako zastrašujoč, če ne bi videc Logan Smith, ki ga je predvidel, natančno napovedal datum smrti kraljice Elizabete II. 8. septembra 2022, za sedanjega kralja pa pravi, da se bo poslovil 28. marca 2026.

Pride kralj, ne pa tudi princesa

Čeprav se bo po navedbah Britanske tiskovne agencije monarh za razliko od valižanske princese udeležil parade Pozdrav zastavi 15. junija, vse več nalog v času njegove bolezni prevzema njegova žena kraljica Camilla.

Ta je pomembno vlogo igrala tudi v zakulisju dogajanja, se strinjajo astrologi, med njimi Debbie Frank, zaupnica in astrologinja pokojne princese Diane.

»Camillina rojstna karta govori o moči izza prestola. Odgovarjalo ji je, da je bila vsa ta leta nekoliko v ozadju, saj ima rada zasebnost.

To se je v zadnjem času spremenilo in njena moč ter vpliv postajata vse bolj očitna.

Kljub temu še vedno ceni zasebnost in vselej bo pogrešala čase, ko se je lahko skrila v svojem domu,« je povedala Debbie.

Za kraljico kritična leta

Astrologinja Jessica Adams pa je že pred dvema letoma za britanske medije predvidevala, da bodo prihajajoča leta ključna za Camillo, a najbrž ne v smislu, v kakšnem bi si želela.

Zatrdila je, da jo bo za stvari, ki jih je storila v preteklosti, kaznovala karma.

»Ko rečem karma mislim, da se ji bo na neki način vrnilo vse, kar je storila drugim,« je pojasnila Jessica in dodala, da ima pri tem v mislih dve obdobji življenja sedanje kraljice: od decembra 2004 do junija 2006 in od aprila 1986 do novembra 1987.

Camilla je od leta 1986 imela afero s tedaj še princem Charlesom, ki je bil poročen z Diano, tako da ni treba veliko ugibati, na kaj se nanaša slaba karma iz tega obdobja.

Napovedi se že uresničujejo

Čeprav je vest o bolezni kralja Karla v javnost prišla februarja tega leta, je le malo verjetno, da je bila diagnoza objavljena takoj, ko je zanjo izvedela družina.

Kar pomeni, da je kralj zbolel že lani, to pa je po napovedih Adamsove prvo od let maščevanja karme. Torej se prvič ni zmotila.

Drugi dve kritični leti sta letošnje, torej 2024 in naslednje, leto 2025.