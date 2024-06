Noseča Diana se je vrgla po stopnicah: temne skrivnosti britanske kraljeve družine

Skozi zgodovino so kraljeve družine vedno spremljale drame in škandali, z britansko ni nič drugače. Od leta trajajoče nezvestobe tedaj še princa Charlesa do spolnih škandalov princa Andrewa, nekaj najodmevnejših takole niza msn.com.

Skrivni otrok moža princese Anne

Leta 1973 sta se poročila edina hči kraljice Elizabete II. princesa Anne in poročnik Mark Phillips.

Razšla sta se leta 1989 in ločila 1992, vmes je njun zakon pretresel škandal:

Mark se je spustil v afero z novozelandsko učiteljico Heather Tonkin, leta 1985 se je rodila njuna hči.

Phillips naj bi Tonkinovo prosil, naj naredi splav, vendar ga je zavrnila, zato ji je preko posebnega računa letno plačeval komaj 7000 evrov, a ko so plačila prišla v javnost, je Tonkoinova afero ter njene posledice razkrila v medijih.

Kraljica Viktorija in princ Albert sta bila sestrična in bratranec

Tedaj zakoni med bližnjimi sorodniki, tudi bratranci in sestričnami v prvem kolenu niso bili nič nenavadnega, družini sta podpirali zvezo in par je imel devet otrok.

Kraljica Elizabeta II. in princ Philip sta bila sestrična in bratranec v tretjem kolenu.

Kraljica Elizabeta II. je preprečila sestrino poroko

V zgodnjih petdesetih se je razvedelo, da se je Elizabetina sestra princesa Margareta zaljubila v vojaškega častnika kapitana Petra Townsenda.

Ker so govorice postale vse bolj glasne, se je on ločil od prve žene in princeso zaprosil za roko.

A ker je bil ločen, se ni smel poročiti s kraljičino sestro. Tako angleška cerkev kot angleški parlament sta bila proti poroki.

Ker princesa tedaj še ni imela 25 let, je morala za dovoljenje za poroko prositi monarhinjo, ki ji je svetovala, naj počaka do starosti, ko se bo lahko poročila brez njene privolitve.

A tudi potem bi se morala Margareta, če bi se s Petrom sklenila zakon, odpovedati vsem ugodnostim, ki jih je bila deležna kot članica kraljeve družine.

Zato sta z zaročencem preklicala zaroko, ona se je poročila z Antonyjem Armstrong-Jonesom, par je imel dva otroka in se leta 1976 razšel ter dve leti kasneje ločil.

Princesa Margareta je imela veliko afer

Pestro življenje princese se je začelo že pred ločitvijo. Leta 1976 so jo fotografi ujeli s 17 let mlajšim Roddyjem Llewellynom in posnetki z njim so pristali na prvih straneh časopisov.

Pred tem se je leta 1966 spustila v prvo afero s hčerinim botrom Anthonyjem Bartonom, razkrita intimna pisma so nakazovala na intimno zvezo z Robinom Douglasom-Homejem, nečakom nekdanjega premierja Aleca Douglasa-Homeja.

Mama princa Philipa je bila poslana v samostan in je postala nuna

Princesa Alice Battenbergška se je leta 1885 rodila na gradu Windsor, ob rojstvu je bila prisotna njena prababica, kraljica Viktorija, Alice je bila od rojstva gluha.

Leta 1931 je doživela živčni zlom in bila poslana v psihiatrično bolnišnico oziroma sanatorij. Izgnanstvo grške kraljeve družine, v katero se je poročila, iz Grčije, je terjalo davek in Alice se je zatekla k veri.

Trdila je, da sliši glasove in bila prepričana, da je psihično povezana z Jezusom in drugimi verskimi liki.

Leta kasneje, med drugo svetovno vojno, je na podstrešju svojega doma le nekaj metrov od štaba gestapa, skrivala židovsko družino.

Po smrti leta 1969 je bila pokopana v Jeruzalemu.

Kralj Edward VIII. je bil povezan z nacisti

Kralj Edward VIII. je leto dni potem, ko ga je zasedel, abdiciral s prestola, da se je lahko poročil z ameriško ločenko Wallis Simpson.

Resnično zaskrbljenost znotraj kraljeve družine je par povzročal zaradi bratenja z nacisti.

Še pred in med drugo svetovno vojno sta Wallis in Edward simpatizirala z nacistično stranko, leta 1937 sta bila kot gosta Hitlerja v Nemčiji.

Leta 1940 je bil zato vojvoda Windsor, kar je postal po abdikaciji, poslan na Bahame, tako ga je kralj Jurij VI. umaknil od nacistične politike.

Je žena kraljičinega bratranca rasitka?

Princesa Michaela Kentska, žena bratranca kraljice Elizabete II. je domnevno imela dve črni ovci, ki ju je poimenovala po tenisačicah Sereni in Venus Williams.

Na večerji pri kraljici, ko je spoznala Meghan Markle, je nosila broško v stilu blackmoor nakita, ki poveličuje suženjstvo in dandanes med člani kraljeve družine velja za nesprejemljivega.

Leta 2004 naj bi skupini temnopoltih v restavraciji v New Yorku zabrusila, naj gredo nazaj v kolonije, za New York Post pa kasneje izjavila:

»Nisem rekla, naj gredo nazaj v kolonije, rekla sem, da bi si morali zapomniti kolonije. Kajti v tistih časih so veljala pravila, ki so bila dobra.«

Princ Andrew in neprimerna nevesta

V zgodnjih 80-tih se je princ Andrew na Karibih zaljubil v lepo žensko. Tabloidi so prepoznali Koo Stark, igralko v erotičnih filmih.

Povabljena je bila na Balmoral in ni znano, ali je bila kraljica, preden jo je povabila tja, seznanjena z njeno igralsko kariero.

Noseča Diana se je vrgla po stopnicah

V posnetkih, ki so v javnost prišli leta 2004, je valižanska princesa Diana pripovedovala, kako nesrečna je bila v zakonu s princem Charlesom, kako se je borila z depresijo in kako se je hotela poškodovati.

Zaupala je, da se je, tri mesece noseča s princem Williamom, vrgla po stopnicah, da bi dobila moževo pozornost. Po padcu je pristala ob nogah kraljice, ki je stopila v prostor.

»Imela sem modrice, a vedela sem, da otroka ne bom poškodovala,« je povedala.

Sočni pogovori Charlesa in Camille

Dolgo, preden sta kralj Karel in kraljica Camilla postala mož in žena, sta bila ljubimca. Leta 1992 je v javnost o njunem razmerju prišlo več, kot bi si želela.

Nekdo je prisluškoval njunemu telefonskemu pogovoru, v katerem se je on pridušal, da bi z veseljem živel v njenih spodnjicah ali bil njen tampon. Afera tampongate je izbruhnila, ko sta bila še oba poročena.

Princesa Beatrice se je sestajala z morilcem

Stara 17 let se je princesa Beatrice sestajala s Paolom Liuzzom. Še preden je Liuzzo začel razmerje z njo, je bil obtožen uboja študenta Jonathana R. Duchatellierja, s katerim sta se pijana stepla.

Z Beatrice sta se razšla leta 2006. Liuzzo je umrl aprila letos zaradi prevelikega odmereka drog.

Zadrega princa Charlesa

Britanski tednik Sunday Times je leta 2022 razkril, da je nekdanji katarski premier šejk Hamad bin Jasim bin Jaber Al Thani med letoma 2011 in 2015 princu Charlesu osebno izročil tri milijone evrov v gotovini.

S prinčevega uradnega sedeža so se odzvali s sporočilom, da so ves denar nemudoma predali eni od prinčevih dobrodelnih organizacij in pri tem sledili predvidenim postopkom. Preiskava o dogodku še poteka.

Kralj Karel in Jimmy Savile

Kralj Karel je v srcu mnogih škandalov kraljeve družine. Še kot princa Charlesa so ga mediji povezovali Jimmyjem Savilejem, televizijsko osebnostjo in znanim pedofilom.

Metropolitanska policija je ocenila, da je bilo njegovih žrtev več kot 589, večina mlajših od 18 let. Zločini niso bili temeljito raziskani vse do njegove smrti leta 2011, čeprav so se vedno pojavljala namigovanja o njegovem početju.

V dokumentarcu o njem pod naslovom Jimmy Savile, britanska grozljivka priča več žrtev, ena tudi o njegovem tesnem odnosu s princem Charlesom.

Režiser Rowan Deacon se je dokopal do številnih pisem, v katerih Charles Savila prosi za nasvet. Prvič mu je pisal leta 1986 in ga vprašal, kako pridobiti več privržencev v javnosti.

Naslednjih 20 let je bil Savile neuradni svetovalec princa. Nekateri viri celo navajajo, da se je Charles nanj obračal tudi glede težav v zakonu z Diano.

»Pisma jasno kažejo, kako blizu sta si bila sedanji kralj in Jimmy Savile.

Tedaj še princ je hotel posodobiti monarhijo, v Jimmyju Savilu je videl nekoga, ki bi mu pri tem lahko pomagal,« je povedal Deacon.

Odkritja v knjigi Rezerva

Ena najbolj odmevnih knjig o britanski kraljevi družini je bila nedvomno knjiga Rezerva (Spare) princa Harryja.

V njej avtor trdi, da ga je brat, princ William fizično napadel v pogovoru, v katerem je bil starejši brat nesramen do tedaj še zaročenke mlajšega Meghan Markle.

William jo je opisal kot nesramno in toksično. Sprva besedni dvoboj je prerastel v fizični obračun, William naj bi namreč izgubil živce in napadel Harryja ter ga podrl na tla.

Harry in Meghan sta tudi v Netflixovem dokumentarcu nizala sočne podrobnosti o življenju izza zidov palač, med drugim sta kraljevi družini očitala rasizem, manipulacijo ter psihično in fizično nasilje.

Princ Andrew in Jeffrey Epstein

Princ Andrew je februarja leta 2022 zaradi povezave s spolnim predatorjem Jeffreyjem Epsteinom izgubil naziv njegova kraljeva visokost in vse vojaške naslove ter kraljeva pokroviteljstva.

Čeprav je vseskozi zanikal povezavo z obsojenim Epsteinom, mu je sedanji kralj prepovedal vstop v palačo Buckingham in ni več višji član kraljeve družine.

Kljub zanikanju se je leta 2022 z Virginio Giuffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe, pogodil in ji na podlagi izvensodne poravnave izplačal visoko odškodnino.