Jutri in v sredo bomo dobili polfinaliste nogometne lige prvakov, osem pretendentov na zaključni spektakel na Allianz Areni pa si je pripravilo različne popotnice. Največji nemški derbi ni prinesel zmagovalca, Bayern in Borussia Dortmund sta se razšla z 2:2. Arsenal se je očitno že sprijaznil, da ne bo ujel Liverpoola in ni premagal niti Brentforda. Zmag, ki so jim dvignile samozavest, so se veselili Aston Villa, Barcelona in Inter. Bayern je na dobri poti, da si povrne primat v bundesligi, čeprav ni izkoristil spodrsljaja branilca lovorike iz Leverkusna, ki doma ni strl odpora berlinskega Un...