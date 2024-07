Takšna je bila Camilla, ko je postala Charlesova ljubica: mnogi menijo, da je bila lepša kot princesa Diana

Camilla Parker oziroma kraljica žena že leta uživa velik ugled in je po anketah na Otoku ena najbolj priljubljenih članic britanske kraljeve družine. A temu ni bilo vedno tako. Ker je kralj Karel III. z njo varal princeso Diano, ki je niso oboževali le Britanci, temveč ves svet, je bila Camilla dolgo na slabem glasu in več mesecev po smrti Lady Di ni smela niti zapustiti hiše.

V mladosti prava zapeljivka

Camilla je v mladosti veljala za pravo zapeljivko, zato nikogar niso presenetile govorice, da je takrat še prestolonaslednik Charles v razmerju z mlado žensko, ki jo je spoznal v najvišjih krogih britanske družbe. Že pri rosnih 17. je bila glavna zvezda vseh večjih zabav, in kot opisuje Jessica Jayne, avtorica knjige The Duchess of Cornwall: Camilla’s Story and Secrets, je bila odlična družba, po katerih so hrepeneli vsi, še posebej pa moški.

»Vsak večer smo spili dva ali tri koktajle in šli plesat,« je povedal njen nekdanji fant Kevin Burke in dodal: »To je bila najboljša zabava in imel sem najboljšo partnerko, ki si jo lahko želiš. Camilla je bila izjemno priljubljena, in čeprav ni bila lepotica na prvo žogo, je bila zelo privlačna in seksi.«