Surova mladost zvezdnika: pred njim ubili prijatelja, mamo pretepla policija

Naslovnice je polnil s svojim razgrajaškim in nasilnim vedenjem. Zgodovina Bobbyja Browna je namreč prežeta z alkoholom in zlorabo opojnih substanc vseh vrst, povrhu pa si je bil z organi pregona že skoraj na ti, tolikokrat je prišel navzkriž z zakonom. Vse prepogosto, ker se je na druge spravljal s pestmi, najodmevneje nad bivšo ženo, pokojno Whitney Houston.

Zdaj pa je glasbenik, ki je sredi 80. let zaslovel kot eden od pionirjev novega jack swinga, fuzije hip hopa in R&B-ja, s prstom za svoje razdiralno vedenje pokazal na odraščanje v revni in razvpiti soseski Bostona, kjer je kot otrok videl preveč grdega in hudega.

Njegova zveza z Whitney, ki jo opisuje kot življenjsko ljubezen, je bila intenzivna, strastna, eksplozivna, uničevalna. FOTO: Wenn

»Življenje tu me je prisililo, da sem moral prehitro odrasti. Ni bilo lahko, videl sem preveč, vse, kar sem doživel in videl, pa je v meni vzbudilo uporništvo in nasprotovanje avtoriteti.« Kot fantek je namreč videl, kako je policija pretepla njegovo mamo. Pred očmi so mu ubili najboljšega prijatelja. Otipaval ga je duhovnik. Več kot preveč za nedolžne otroške oči, torej.

Pobegnil iz soseske groze

Otroške izkušnje pustijo neizbrisne sledi. Odraščanje v svetu, kakršen ne bi smel obstajati, pa je krivo, da je odrasel v moškega, kakršen je. Tako v prihajajočem dokumentarcu trdi Brown, eden od osmih otrok, ki so se rodili fizičnemu delavcu in nadomestni učiteljici Carol, ki jo je policija pretepla pred njegovimi očmi. Carol naj bi v soseski, kjer je bilo nasilje del vsakdana, poskušala prekiniti spopad, ko pa je vanj posegla policija, je Carol aretirala, še pred tem pa so jo možje v modrem, ki bi morali ljudi varovati, pretepli s pendreki.

»Po materini aretaciji so me začasno poslali v socialno varstvo. A to ni bil lep kraj za otroka. Eden od duhovnikov me je poskušal nadlegovati. Dotaknil se je mojih intimnih predelov, a ker mi to ni bilo všeč, sem ga udaril in brcnil tolikokrat, da je odnehal, jaz pa sem zbežal. Tedaj sem bil še otrok, nisem vedel, kaj se sme in kaj ne, a sem vseeno vedel, da to ni v redu.« Ta incident se mu je za vselej zarezal v možgane,«nekatere stvari je nemogoče pozabiti«, podobno pa bo v njem vedno živel boleč spomin na prijateljevo nasilno smrt. Bobby jih je tedaj štel le 12, »videl sem, kako so mi v pretepu ubili najboljšega prijatelja na svetu Jimmyja Flinta.

V enem žepu sem imel pištolo, v drugem kokain, v tretjem crack in v četrtem marihuano, mislil pa sem lahko le na to, da me Whitney želi ubiti.

Nekdo je napadalcu vrgel mesarski nož, ta pa ga je zarinil Jimmyju naravnost v srce. Umrl je s pogledom, uprtim vame. Nikoli ne bom pozabil njegovega izraza, ko je še zadnjič izdihnil.« Ta smrt pa je bila tudi tista točka preloma, ko je Bobby vedel, da ne le hoče, temveč mora zapustiti to grozljivo sosesko. »Glasba je bila edini način, da od tam pobegnem.«

Glasba ga je rešila nevarne soseske, a je ta pustila neizbrisne sledi. FOTO: Osebni Arhiv

Z glasbo mu je umazanijo, bedo in smrt revne soseske uspelo pustiti za seboj, a del nje je ostal v njegovem srcu in spominih. Tega ni mogla izbrisati niti glasba, ki mu je odprla vrata v življenje bogatih in slavnih. »Denarja sem imel kot pečka. Če sem videl koga v avtomobilu, ki mi je bil všeč, sem ga preprosto ustavil in tam in tedaj od njega odkupil avto. Le zato, da sem se z njim zapeljal skozi mesto in do letališča. Potem sem ga pustil kar tam. Lahko sem v hipu kupil hišo za več deset tisočakov in se ji že dan pozneje odpovedal. V enem dnevu sem zapravil milijon ameriških dolarjev – za tri ure, hišo in avto.«

Sanja o mrtvih otrocih Pred sedmimi leti mu je umrla Bobbi Kristina, ki se mu je rodila iz ljubezni z Whitney. Predlani pa je izgubil še sina, ki se mu je rodil iz afere s Kim Ward. »V zadnjem času nenehno sanjam o pokojni hčerki in sinu. K meni prihajata v sanjah.«

A ves denar na svetu mu ni mogel kupiti sreče in miru, niti ko se je 1989. menda na prvi pogled zaljubil v Whitney in ji tri leta pozneje nadel poročni prstan. Njuna ljubezen je bila namreč eksplozivna in vzajemno uničevalna, pevka naj bi namreč bila tista, ki ga je uvedla v svet nevarnejših drog. »V enem žepu sem imel pištolo, v drugem kokain, v tretjem crack in v četrtem marihuano, mislil pa sem lahko le na to, da me Whitney želi ubiti,« je povzel njuno ljubezen. »Ko si slaven in bogat, droge preprosto pridejo v paketu s tem.«