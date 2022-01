Presenetilo vas bo, kaj so seksualni fetiši zvezdnikov

Spolne preference naj bi bile intimna stvar vsakega posameznika, toda pri razvpitežih iz sveta zabavništva pride prej ali slej hote ali nehote marsikaj na dan. Portal mondo.rs piše, da Angelina Jolie (45) rada pije kri svojih ljubimcev. To je menda storila prvič po prvem spolnem odnosu. »Sam seks tedaj preprosto ni bil več dovolj. Nisem bila več devica. V tistem trenutku sem mu želela biti še bližje, zato sem zgrabila nož in ga urezala. Tudi on me je urezal. Skupaj sva bila v krvi, srce mi je močno utripalo,« je razložila svoje 'vampirske težnje'. Na poroki leta 2000 z 20 let starejšim Billyjem Bobom Thorntonom sta si v znak ljubezni izmenjala ogrlici z obeskom, v katerem je bila njuna kri.

Igralka Scarlett Johansson (37) pravi, da jo privlači seks na zadnjem sedežu avtomobila. »Mislim, da je to zelo seksi. Če bi želela narediti nekaj norega in vznemirljivega, bi bila to na zadnjem sedežu avtomobila,« je dejala. Iz povedanega je sicer razumeti, da tega doslej še ni storila ...

Penny Lancaster (50), ki je tretja žena Roda Stewart (77), pravi, da sta oba navdušena nad božanjem in oblizovanjem prstov na nogah. Rod, ki se sicer ženskam nikdar ni ogibal, ima s petimi osem otrok, s Penny, s katero je še zdaj, dva.

Razočarana gospodinja Eva Longoria (46) je v nekem intervjuju izjavila, da je med seksom rada podrejena: »Ni mi nenavadno, da sem zvezana s svilenimi šali. Rada imam, da moški prevzame nadzor. Nekaj zelo seksi je v podrejenosti.«

Pevec John Mayer (44), ki je v posteljo spravil mnoge pevke in igralke, tudi denimo Jennifer Aniston (52) in Taylor Swift (32), jih rad prekriva s stepeno smetano, nato pa jo poliže. Rad ima tudi nenavadne poze. Anistonova je v času njune zveze povedala, da je »na začetku malo oklevala, zdaj pa ne more skriti nasmeha in sreče na obrazu«.

Za konec še poglejmo, s čim si življenje v spalnici pestri manekenka Heidi Klum (48). Rada se oblači provokativno in igra različne vloge. »Nekateri ljudje raje eksperimentirajo v postelji, drugi pa so dolgočasnejši. Včasih je dobro obleči seksi oblačila, narediti nekaj nenavadnega. Pokažite, da je v vas od časa do časa nagajiv hudiček.«