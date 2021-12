Smučarski zvezdnik že osmič ziba!

Družina nekdanjega smučarskega zvezdnika Bodeja Millerja se je spet povečala. Oče je postal že osmič, z ženo Morgan pa se jima je rodil šesti otrok – deklica, katere ime še ni znano. Sestrice so se razveselili bratci Nash (6), Easton (3) ter dvojčka Asher in Aksel (2). Družino je sicer junija 2018 zaznamovala huda tragedija, ko je v bazenu utonila 19-mesečna Emeline. Miller ima sicer še dva otroka iz prejšnjih razmerij: Nate je star 8 let, hčerka Dace pa 13.

Nekdanja odbojkarica Morgan je tudi tokrat rodila na domu, za revijo People pa povedala, da se družina ne bo več povečevala. »Popolna je, njeno rojstvo je popoln zaključek tega poglavja in rasti naše družine. Naša srca so polna. Bode mi je dan po rojstvu dejal, da je srečen, kot še nikdar v življenju. Po tem ko smo izgubili Emmy, sva želela še enkrat poskusiti in dobiti deklico. Saj veste, otrok ni mogoče nadomestiti. Vsak je nekaj posebnega in vedno se zgodi presenečenje. Ko sva dobila enojajčna dvojčka, sva že mislila, da je to to. A vedela sva, da je v najinih srcih še veliko ljubezni, ki jo lahko dava otrokom. Ti potrebujejo veliko pozornosti in ljubezni. Imava je na pretek, toda čutiva, da je ta deklica najin zadnji otrok in da smo zdaj celota.«

​