Rita Ora izgublja oboževalce

Oboževalci svojim idolom oprostijo marsikaj. Zveneča imena prenesejo prenekateri škandal, še več, škandalčki jim lahko celo dvigujejo prepoznavnost in število sledilcev na družabnih omrežjih, kar je v sodobnih časih eno glavnih meril uspeha. A čeprav jim ljudje pri marsičem pogledajo skozi prste, pri (ne)upoštevanju ukrepov za zamejitev koronavirusa očitno potegnejo črto. To v teh dneh dobro spoznava pevka, ki je na račun svojega neodgovornega vedenja v teh nehvaležnih časih izgubila že dobrih 300.000 sledilcev.Britanska pevka dobro ve, kakšno razdejanje za seboj pušča koronavirusna bolezen, saj se njena mamakot zdravnica že debelo leto vsak dan izpostavlja nevarnosti okužbe in pomaga covidnim bolnikom. Kar pa Rite ni ustavilo, da ne bi poskušala živeti, kot da svet ne bi bil v primežu zdravstvene krize.Prvič se je na ukrepe, ki bi morali veljati za vse, požvižgala že med prvim lanskim spomladanskim zaprtjem, ko je za druženje s prijatelji najela posest na angleškem podeželju, česar domačini niso najboljše sprejeli. Še precej bolj pa je javnosti stopila na žulj, ko si je novembra kljub popolni prepovedi druženja privoščila skrivno rojstnodnevno zabavo v restavraciji – četudi bi te morale biti zaprte – z okoli 30 povabljenci. A še preden se je za to kršitev dobro opravičila, je še v tretje zaobšla vsa pravila, ko je konec novembra zaradi plačanega nastopa odletela v Egipt – kjer bi sprva morala za dva tedna v karanteno, a je namesto tega že teden dni pozneje priredila zasebno zabavo.Po vsaki kršitvi se je opravičevala in posipala s pepelom, a so bila njena dejanja zgovornejša od besed. Govorila so, da pravila zanjo pač ne veljajo. Kar se ji maščuje v izgubljanju sledilcev, saj ji je na treh različnih platformah prenehalo slediti že več kot 362.000 nekdanjih oboževalcev. Največ na instagramu, kjer ji zdaj sledi dobrih 200.000 ljudi manj. Okoli 90.000 jih je izgubila na twitterju, izgubljenim 70.000 sledilcem pa se bliža še na svoji uradni facebook strani.