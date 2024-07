Princ Harry sprejel šokantno odločitev: strahovi kralja Karla III. so se uresničili

Kralj Karel III. svojih vnukov, princese Lilibet in princa Archieja, morda nikoli več ne bo videl, saj ju njegov sin princ Harry ne želi pripeljati v Veliko Britanijo, trdijo viri blizu Harryja in Meghan.

Nekdanji vojvoda Susseški je prejšnji teden dejal, da ne bo odpotoval v Veliko Britanijo s svojo ženo Meghan zaradi varnosti: boji se napada ali kakršne koli možnosti, da bi bila njegova družina ogrožena. Kraljevi strokovnjaki so za Daily Mail povedali, da to pomeni, da se bo kralj vedno bolj oddaljeval od otrok, in jih morda nikoli več ne bo videl. Princa Archieja in princeso Lilibet je nazadnje videl junija 2022, ko sta se vojvoda in vojvodinja Susseška udeležila praznovanja platinastega jubileja pokojne kraljice.

Česa točno se Harry boji?

Vojvoda se boji, da bo posameznik ali več teh, ki so nekem časopisu nekaj prebrali, na podlagi tega ogrozili njegovo družino. V intervjuju za ITV je potrdil, da bo v prihodnje potoval sam: »Potreben je le samo eden, ki prebira te stvari, da bi ukrepal v skladu s tem, kar je prebral. In ne glede na to, ali gre za nož ali kislino, gre za stvari, ki me res skrbijo. To je eden od razlogov, zakaj svoje žene ne bom pripeljal nazaj v to državo.«

Princ Harry sicer še naprej napada medije in jih krivi za slab odnos z družino, čeprav je za to delno kriv tudi sam. Najprej z odhodom iz kraljeve družine, nato pa z ogovarjanjem in pranjem umazanega perila v javnosti v različnih intervjujih in izjavah.