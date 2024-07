To bo doletelo princa Harryja, ko bo dopolnil 40 let

Ko bo princ Harry letos 15. septembra dopolnil 40 let, bo ta dan obeležen drugače, kot je bil 40. rojstni dan princa Williama pred dvema letoma.

Tedaj so se oglasili zvonovi opatije Westminster, Harry pa bo ob tej priložnosti dobil veliko zapuščino in to po zaslugi prababice, mame kraljice Elizabete II.

Po pisanju časopisa The Times je namreč ta za časa življenja odprla sklad, v katerega je prenesla tretjino od 83 milijonov evrov vrednega premoženja.

Med glavnimi upravičenci je princ Harry, in sicer mu bo, ko bo dopolnil 40 let, pripadlo skoraj osem milijonov evrov. Princ William takšne zapuščine ni bil deležen.

»William je kot prestolonaslednik skrbnik grofije Cornwall, ki prinaša ogromne dobičke, s katerimi kot naslednik prestola financira dejavnosti in dobrodelne projekte,« je vir povedal za New York Post.

Samo lani je William iz tega naslova dobil več kot 27 milijonov evrov.

Prav zato bo Harry prejel večino od zneska iz sklada kraljice matere, za kar je poskrbela ta, saj se je zavedala Williamove finančne prednosti.

Priliv bo za Harryja in Meghan, ki živita v Kaliforniji, dobrodošel, čeprav sta tudi sama, odkar sta stopila z mest višjih članov kraljeve družine, služila z odmevnimi projekti.

Posnela sta dokumentarec z Netflixom, Harry je izdal knjigo spominov, ki jo po poročanju nekaterih medijev namerava nadaljevati, velike zaslužke si par obeta z uveljavitvijo Meghanine nove blagovne znamke American Riviera Orchard.