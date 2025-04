Navdihujoča Enja Krek: Rak mi je vzel lase, ne pa nasmeha (Suzy)

Začetni šok in bolečino je sprala s solzami, počakala, da se posušijo, in sklenila, da bo njen smeh še bolj odmeval po Poljanski dolini. Dve leti pozneje nas je na domačem travniku pričakala s soncem v sinje modrih očeh in zgodbo, ki ohranja upanje in vliva pogum. Enja Krek je tipična najstnica z netipičnim življenjem. Vedra 15-letnica nas je povabila v Gorenjo vas, kjer odrašča v veliki povezani družini. Na polju regratovih cvetov smo spoznali ne tako rožnato usodo te prisrčne osnovnošolke. Zadnje obdobje je bilo še posebno naporno, saj se je namesto z vrstniki ukvarjala z rakavimi celicami....