Princ Harry in Meghan Markle prekinila dolgo tradicijo in otrokoma spremenila priimek

Posebni svet je leta 1960 odločil, da se bodo nasledniki kraljice Elizabete II., razen ženskih potomk, ki bodo po poroki prevzele možev priimek, pisali Mountbatten-Windsor.

Dolgo kraljevo tradicijo sta princ Harry in Meghan Markle sklenila prekiniti, piše Mirror.

Par se je namreč odločil otrokoma spremeniti priimek, o čemer je javnost obvestil na spletni strani sussex.com.

Princesa Lilibet in princ Archie se tako po novem ne pišeta več Mountbatten-Windsor, temveč Sussex.

»Zadeva je povsem enostavna. Biti Sussex je njuna služba, vsi člani družine imajo sedaj isti priimek, kar je za vsako družino velik korak.

To predstavlja njihovo složnost in jih navdaja s ponosom,« je za The Times komentiral vir.

Medtem, ko je nekatere njuna poteza šokirala drugi pravijo, da to kaže na moč in medsebojno podporo vojvode ter vojvodinje.

Otroka princa Harryja in Meghan Markle imata tudi kraljeve nazive.

Ob rojstvu nista bila princ in princesa. To se je spremenilo, ko je njun dedek leta 2022 postal kralj. Marca lani je bilo ob krstu deklice razkrito, da sta Archie in Lilibet princ in princesa.