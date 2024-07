S princeso Diano se je ljubil vsake tri tedne

Na današnji dan pred 43. leti sta si večno zvestobo obljubila tedaj še princ Charles in Diana Spencer, ta teden bo 27. obletnica njene smrti.

O življenju princese Diane je bilo posnetih veliko filmov in seriji in znano je, da pred poroko ni bila v nobeni resni zvezi. To je bil tudi eden od razlogov, da je bila primerna nevesta za sedanjega kralja.

Zakon, v katerem je pristala, ni bil srečen, v njem je bila prevarana, zapostavljena in spregledana, zato si je poiskala ljubimce, o katerih je brez dlake na jeziku pripovedovala tudi pred kamerami, kar je dvor seveda obsojal.

Po 12- letih zakona je v avdioposnetkih, ki jih je njen prijatelj James Colthurst dostavljal Andrewu Mortonu zaupala:

»Bila sva intimna, a bilo je čudno, zelo čudno. Pred približno šestimi, sedmimi leti pa je izginilo tudi to.

Intimna sva bila enkrat na tri tedne, instinkt mi je govoril, da je to nenavadno.«

»Sem pa sčasoma razkrila vzorec: svojo damo je pred poroko videl vsake tri tedne,« je pripovedovala Diana in kot njegovo damo imela v mislih sedanjo kraljico Camillo, piše Reader's Digest.

Leta 1994 je princ Charles priznal, da sta bila s Camillo Parker Bowles ljubimca in dodal, da je bil ženi zvest, vse dokler je mislil, da ima njun zakon prihodnost.

Zakon, ki je veliko obetal, se je začel s pravljično poroko, v njem sta se rodila dva princa, a končal se je z grenko ločitvijo.

Diana je bila, ko se je v bogati poročni obleki sprehodila do oltarja, stara 20, Charles 32 let.

Poroka je bila poroka stoletja, televizijski prenos je spremljalo rekordnih 750 milijonov gledalcev v 74. državah širom sveta.

Posebna je bil tudi zato, ker se je prvič v 300 letih s prestolonaslednikom poročila nevesta nekraljevske krvi.

»Spomnim se, da sem bila tako zaljubljena v svojega moža. Nisem ga mogla nehati gledati,« je kasneje pripovedovala pisatelju Andrewu Mortonu.

Pred poroko je izvedela kruto resnico

Diana je noč pred poroko preživela v rezidenci Clarence house. Tedaj naj bi izvedela kruto resnico, da je mož ne ljubi.

Kljub vsemu sta s poljubom, na balkonu očarala množice in dajala upanje, leta 1982 se jima je rodil princ William, dve leti kasneje princ Harry.

Do leta 1996, ko sta se ločila, je imela tudi ona več afer, 1. avgusta 1997 je Diana umrla v nesreči v Parizu.

Šele leta 1999 sta se Charles in Camilla pojavila skupaj v javnosti, poročila sta se leta 2005.