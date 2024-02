Nova sporna poteza princa Harryja in Meghan Markle

Leta 1917 je britanski kralj Jurij V. družinski priimek iz nemško zvenečega Saxe-Coburg in Gotha spremenil v Windsor, leta 1960 je bil temu dodan še Mountbatten. Potomci kraljice Elizabete II. in princa Philipa so se od tedaj pisali Mountbatten-Windsor.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle pa sta znova poskrbela za razburjenje med Britanci, saj sta svojima otrokoma Archieju in Lilibet spremenila priimek, deček in deklic se, namesto Mountbatten-Windsor, kot do sedaj, po novem pišeta Sussex, s čimer sta prekinila še eno dolgo kraljevo tradicijo.

Poznavalci dogajanja na britanskem dvoru so prepričani, da dedku princa ta poteza zagotovo ne bi bila všeč.

»Žalostno je, da je samo tri generacije kasneje Harry tako ignoriral in zanemaril želje svojega dedka in zavrgel družinsko ime, za katero se je Philip dolgo boril,« je denimo za Daily Mail dejala Ingrid Seward.

Philipu namreč ni bilo všeč dejstvo, da je kraljica leta 1952, ko je nasledila prestol, prevzela priimek Windsor in ne njegovega. V odločanje, kako se bo pisala mlada kraljica, je posegel celo tedanji britanski premier Winston Churchill.

Osem let kasneje pa je brez posebnega pompa monarhinja družinskemu imenu dodala še priimek moža.