Harry bi spet opravljal kraljeve dolžnosti

Britanski mediji poročajo, da je Harry izrazil pripravljenost vrnitve k prinčevskim dolžnostim po tem, ko je izvedel za bolezen očeta kralja Karla III. Kot smo poročali, se ta zdravi za rakom. Vrste raka tako niso razkrili, je pa kralj začel redno terapijo. Za to obdobje se je kralj umaknil iz javnosti. Ne gre za raka prostate, so pa ga odkrili med njegovim nedavnim zdravljenjem prostate.

Harryjeve ponudbe v kraljevi družini menda niso posebej veseli. To, da se je pred štirimi leti zaradi ljubezni odpovedal monarhiji in se preselil v ZDA je povzročilo precejšnje zamere. Buckinghamska palača uradno poročanja britanskih medijev o Harryjevi ponudbi ni želela komentirati. Harry naj bi dolžnosti prevzel zgolj začasno in s tem pomagal očetu v boju z njegovo boleznijo.

Harry ima vse od selitve vlogo državnega svetovalca. Karla III. pa med zdravljenjem nadomeščajo prestolonaslednik princ William, kraljica soproga Camilla, sestra princesa Anne in najmlajši brat princ Edward.