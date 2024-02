Resnična zgodba za ikonično fotografijo princese Diane

Princesa Diana je nedvomno bila modna ikona. Le kdo se ne spomni njene maščevalne obleke.

Ena najbolj znanih fotografij, na kateri je njena podoba, je nastala na počitnicah na jahti Jonikal, kjer je dopustovala z družino Al-Fayed.

Posnetek princese, ki sedi na deski nad morjem in zre v ocean, se je zapisal v spomin mnogih.

Kakšno pa je ozadje fotografije princese v modrih kopalkah?

Zakaj je bila Diana na jahti?

Princesa Diana se je spoprijateljila s poslovnežem Mohamedom Al-Fayedom. Prvič sta se srečala leta 1996 na polo tekmi, kjer je ekipa njegovega sina Dodija igrala proti ekipi tedaj še Dianinega moža, sedaj kralja Karla III. Mohamed je Diani takrat predstavil sina.

Njihove poti so se nato večkrat bežno prekrižale, julija 1997, po Dianinem bolečem razhodu s srčnim kirurgom Hasantom Khanom, jo je Mohamed povabil, naj se njemu in njegovi družini pridruži na počitnicah v St. Tropezu.

Princesi sta se za nekaj dni pridružila sinova princa Willam in Harry.

Pred tem je bila Diana v Milanu na pogrebu modnega kreatorja in prijatelja Giannija Versaceja, obiskala je Sarajevo in opozorila na nevarnost pehotnih min, na počitnicah v južni Franciji se jim je pridružil tudi Dodi Al-Fayed, ki je bil tedaj v zvezi s Kelly Fisher.

Več fotografij z jahte je bilo objavljenih 10. avgusta v časopisu Sunday Mirror. Med drugim posnetek, na katerem si Diana in Dodi izmenjujeta poljube. Paparaci so se močno trudili, da bi dobili fotografije, ki so se tedaj prodajale tudi po ceni milijon funtov.

Ne ve se natančno, kdo je avtor posnetka Diane na odskočni deski jahte, ki je bil objavljen 24. avgusta, teden dni pred smrtjo princese in je dobil sloves ena najbolj ikoničnih fotografij največkrat fotografirane ženske.