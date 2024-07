Tina Gaber se ni vkrcala na letalo za Pariz: poglejte, kako je spremljala otvoritev OI (FOTO)

V kabinetu predsednika vlade so ta teden napovedali, da se bo premier Robert Golob v spremstvu partnerke Tine Gaber udeležil petkove otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger. Medtem ko se predsednica Nataša Pirc Musar s soprogom in Golob že mudijo v francoski prestolnici, pa Gabrova tja ni odpotovala.

Kot poroča 24ur, naj bi Golobova spremljevalka odhod odpovedala v zadnjem trenutku, in sicer ko je bila že na letališču. V kabinetu predsednika vlade so za omenjeni medij potrdili, da so tudi za Gabrovo že kupili letalsko karto v vrednosti 500 evrov, o vzrokih za nenadno odpoved pa niso želeli govoriti.

Gabrova je na družbenih omrežjih delila posnetke, iz katerih je razvidno, da si je veliko otvoritveno slovesnost ogledala v neposrednem prenosu na televiziji. Še posebej jo je navdušil nastop pevke Celine Dion.