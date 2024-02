Bratranec Meghan Markle o odraščanju vojvodinje: ni res, kar pravi

V ekskluzivnem pogovoru za Daily Mail je bratranec vojvodinje Meghan Markle, 43-letni Shawn Johnson povedal, da je bila Meghan kot otrok in najstnica prisrčna, prijazna ter da o njej nima žal besede.

»Bila je očarljiva in res vedno zelo zrela za svoja leta. Vselej je skrbela za nas in se trudila, da bi se imeli dobro.«

Shawn je sin Josepha Johnsona, Meghaninega strica po mamini strani, ki je avgusta 2021 star 72 let preminul zaradi odpovedi srca.

Čeprav je s sestrično izgubil stik v zgodnjih dvajsetih, upa, da bo ona, ki se je povsem odtujila in je povezana le še z mamo Dorio, možem in otrokoma, vendarle odločila obuditi stike z ostalimi člani družine.

Meghanin oče Thomas, ki ni nikoli spoznal princa Harryja in vnukov Archieja ter Lilibet, je že večkrat javno prosil hčerko, naj ne zavrača stikov z njim.

A v njenem otroštvu in med odraščanjem je bil po besedah bratranca z mamo Dorio os, okoli katere se je vrtel ves svet sedanje vojvodinje.

Shawn pravi, da so bili pred ločitvijo Thomasa in Dorie zelo srečna družina, Meghan je bila v središču pozornosti, deležna je bila izobrazbe v zasebnih šolah, počitnic na Havajih, izletov v Disneyland.

Starša sta ji omogočila tudi potovanje v London, kjer je skupaj s prijateljico iz otroštva Ninaki Priddy obiskala palačo Buckingham, kar govori v nasprotju z navedbami v pismu, ki ga je Meghan leta 2021 poslala ameriškemu kongresu in v katerem piše, da je delala od 13. leta ter da je njena družina komaj shajala.

Kot pravi bratranec, ji ni ničesar manjkalo:

»Ne morem reči, da je bil kdor koli od nas premožen, a vsi smo imeli dovolj, ona je definitivno imela dovolj.

Doria jo je oboževala. To je lahko videl vsak. Vsi smo jo imeli radi in veseli smo, da se je njeno življenje tako zasukalo.«

»Velikokrat smo hodili na obiske k njim v Los Angeles. Bili smo pri babici in bili smo skupaj. Imeli smo lepo otroštvo,« je še razkril grafični oblikovalec in dodal:

»Meghan je definitivno pripomogla k temu, da smo imeli čudovito otroštvo. Prijazna je bila in radi smo se družili z njo.

Vedno pa sem imel občutek, da se ji bo zgodilo nekaj izjemnega. Nisem vedel, kaj to bo in vsi smo bili kar šokirani, ko je do tega res prišlo.«

»Nimam slabih spominov nanjo, nič slabega ne morem reči o njej, med nama ni bilo ničesar, kar bi si zamerila.«