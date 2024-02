Ljubosumna Meghan Markle: to je najbolj zavidala Kate

Urednica časopisa Majesty in avtorica več biografij o članih britanske kraljeve družine Ingrid Seward je za britanski The Telegraph dejala, da je bila Meghan Markle ljubosumna na vez, ki sta jo imela princ Harry in Kate Middleton.

»Na žalost ni bila najbolj navdušena nad njunim odnosom. Harry je bil morda kar malo zaljubljen v Kate. Ne v fizičnem, temveč zgolj v psihološkem smislu. Tedaj, ko so bili še samo oni trije: Harry, William in Kate.

Vedno si je želel sestro. To je zaupal že mami Diani. S psihološkega vidika mislim, da je oboževal Kate in vedno je bil pri bratu in njegovi ženi. Z glavo v njunem hladilniku. Saj veste: kaj bo za večerjo?«

»A odnos med Harryjem in Kate ni bil edini vir ljubosumja vojvodinje Sussex,« je še povedala Sewardova in nadaljevala:

»Slišala sem, da si je predstavljala, da bo princesa, ki bo živela na gradu Windsor. Namesto tega se je sedaj mama dveh z možem princem Harryjem preselila v Kalifornijo, še prej je »obtičala« v koči Nottingham, ki ji je Harry pravil moja koliba, William in Kate pa sta bila v čudoviti hiši.

Od vsega začetka mislim, da je Meghan Kate izjemno zavidala,« je pojasnila avtorica, ki meni, da ni veliko verjetnosti, da bi se par kdaj spravil. Tudi zato, ker ju sedaj loči velika razdalja.

Že decembra je Ingrid za isto publikacijo dejala, da je bila Meghan potem, ko je prišla v kraljevo družino prepričana, da ima več pravice do besede od Kate, saj naj bi bila ženska, ki je uspela sama, Kate pa po njenem mnenju ni imela svoje kariere.

Meghan domnevno ni najbolje sprejela dejstva, da sta bila Kate in William v monarhiji na lestvici višje od nje in Harryja tedaj, ko se je poročila s princem.

Zlasti je bilo to očitno na forumu kraljeve fundacije leta 2018, ko so se po izjavah vira na nastopu tedaj še čudovite četverice pokazala prva trenja.

»Verjela je, da lahko pove več kot njena svakinja, kot filantropinja naj bi imela več izkušenj. Težko je sprejela dejstvo, da je bila kraljeva fundacija tedaj, ko se ji je pridružila, že utečen stroj,« je razkril vir.

Je pa drug avtor Omid Scobie pred tem dejal, da je bila Kate tista, ki je ovirala tesnejši odnos med njo in Meghan, saj da naj ne bi bila preveč navdušena nad izbiro življenjske sopotnice princa Harryja ter je ob prvem srečanju ni sprejela tako toplo, kot je Meghan pričakovala.

Zadnja razkritja o odnosu med Meghan in Kate so prišla po operaciji valižanske princese pred nekaj tedni. Princesa očitno okreva, saj se je z možem in tremi otroki odpravila na počitnice na posest Sandringham v Norfolku.

»Catherine dobro okreva,« je dejal za medije tesen prijatelj kraljeve družine. »Veseli se spremembe okolja in časa, ki ga bo lahko preživela z možem ter otroki.«