Edino biološko kopališče, za čistočo skrbi zgolj narava, veljajo pa posebna pravila

»Do prvega krožišča, nato desno in skozi hmeljišče, pa vnovič desno in že boste tam,« je na vprašanje, kje najti Vodni park Radlje ob Dravi, odgovorila mlada domačinka (da je iz teh krajev, je bilo moč prepoznati že po naglasu). In že čez kakšnih pet minut se je pokazala iskana destinacija. Biološko kopališče, edino pri nas, kjer za čistočo vode in njeno kakovost skrbi zgolj narava. Kemikalije so strogo prepovedane. Tako kot je prepovedano še marsikaj drugega, česar smo vajeni na običajnih kopališčih.

Park je v naselju Zgornja Vižinga, ta pa, seveda, v občini Radlje ob Dravi, v središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo. Domačini pravijo, da je geografska lega občine zelo lepa, leži pa na nadmorski višini 371 metrov.

Biološkega kopališča se ne sme uporabljati za stranišče. V vodi ni dovoljeno izkašljevanje, izpihovanje nosu. Na kopališče je prepovedan vnos hrane in pijače.

Les okoli bazena ga dela še bolj privlačnega. FOTO: Dejan Vodovnik

96 kopalcev je lahko naenkrat v vodi.

»Obdravska vasica Zgornja Vižinga se kaže na turističnem zemljevidu obdana s Pohorjem in Kozjakom. Mokra reka podobo zaokroža, daje sliko in zavetje vodnemu parku, ščiti in neguje naravi dragocene danosti, vabi v mir, ki ga plemenitijo pljuski čiste vode kopališča ter spoštovanje naravnih danosti obiskanega kraja v naši občini Radlje ob Dravi,« je denimo zapisala Antonija Račnik, predsednica Turističnega društva Radlje.

Vodni park

Zgodba o vodnem parku je stara kako desetletje. Takrat so pobudniki staknili glave in določili koordinate N 46° 36' 29.264'', E 15° 12' 8.618''; tam, »kjer je bližina Drave dajala možnost in pravi okoliš ter prijazen ambient, tudi ob miru in privlačnostih narave, vrtina pa je dala podtalnico in izdolbene zemljine so se prav počasi in ob vsej strokovnosti poraščale z zelenjem, čista voda in okolje s potrebnimi objekti pa so naposled oblikovali novo in prijetno okolje za vse, željnih osvežitve«.

Ujma ga je razdejala Narasle meteorne vode so ta edinstveni naravni bazen, umeščen v bližino reke Drave, 4. avgusta lani popolnoma zalile, v bazen, strojnico, sanitarije in okolico pa je nanosilo toliko mulja, da so ga morali zapreti. Narasla voda je v času najhujših poplav prizanesla le tamkajšnjim glamping hiškam. Škoda je bila velika zaradi izpada prometa, saj številni pridejo prav zaradi bazena. Ker pa so ga morali zapreti, so se takoj zvrstile tudi odpovedi. Že samo čiščenje in nato polnjenje bazena s podtalnico ter vzpostavljanje sistema z naravnim čiščenjem je trajalo več tednov, uničena je bila strojna oprema, poškodovani filtri in druga infrastruktura. Izjemna škoda je zaradi tega nastala tudi v turizmu v občini, ki sloni prav na vodnem parku.

V Žabjem izzivu otroci iščejo dvoživke. FOTO: Dejan Vodovnik

Vodni park se razprostira na dobrih 3020 kvadratnih metrih površine, od tega za regeneracijo skrbijo rastline na skoraj 1100 kvadratnih metrih. Še en podatek je zanimiv: naenkrat ne sme biti na območju vodnega parka več kot 479 obiskovalcev, v vodi pa se sme naenkrat kopati največ 96 kopalcev.

Na območju občutljivega biotopa in biološkega bazena, kjer za čistočo in kakovost vode skrbijo izključno in zgolj naravni organizmi, veljajo stroge omejitve. Tako v primerjavi z drugimi bazeni in kopališči v kopalno vodo nikoli in pod nobenimi pogoji ne dodajajo kemikalij, ki bi pomagale očistiti vodo. Za ohranjanje njene kakovosti sledijo visokim nacionalnim standardom higiene na kopališčih in izvajajo tedenske analize.

Za prijetno počutje

Kot povedo, je ohranjanje naravnega ravnovesja bazena ključno za prijetno počutje v neokrnjeni okolici ob reki Dravi. Naštejmo še nekaj omejitev oziroma prepovedi, ki se jih je treba nujno držati ob vstopu na kopališče. Da se oprhamo pred vstopom, je osnova, prepovedano je bazen uporabljati kot stranišče, če pa se vseeno kakemu malčku zgodi, je o tem nujno obvestiti osebje kopališča. V vodi je tudi prepovedano izkašljevanje, še manj izpihovanje nosu ali ust, na kopališče je prepovedan vnos hrane in pijače, tja tudi ni dovoljeno voditi psov.

Vodni park vabi v mir, ki ga plemenitijo pljuski čiste vode kopališča ter spoštovanje naravnih danosti.

In tako plavanje med lokvanji in vodnim rastlinjem postane na lepem svojevrstna izkušnja. Kot so nekaj posebnega lesene hiške, nametane okoli vodnega parka, in prostrani nasadi hmelja.