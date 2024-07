Novogoričan do smrti zbil odlikovanega policista kilometer od njegovega doma

V sredo zvečer se je na cesti med Grgarjem in Batami zgodila tragična prometna nesreča. V njej je umrl eden najbolj priljubljenih novogoriških ​policistov in oče osemletnega dečka, ki je ostal brez ​svojega junaka. Erik Komel​ iz Grgarja je konec aprila praznoval abrahama, ​bil je moški, poln vedrine in optimizma, vitalen in športen. Ko se je v sredo vračal s kolesarjenja, mu je kakšen kilometer pred domom življenjsko pot presekal 34-letni Novogoričan A. R., ki se je po tistih krajih peljal z avtom, ker naj bi imel tam svoje dekle. Ura je bila skoraj osem, ko je​ pri naselju Grgar, od središč...