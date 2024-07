Za policiste PU Ljubljana je smrt 37-letnega Klemna Debelaka – njegovo neprepoznavno truplo so avgusta 2023 sprehajalci našli na Krimu – zaključen posel. Čeprav domnevnega krvnika še vedno iščejo, so prepričani, da vedo, kdo je, in so ga po končani kriminalistični preiskavi ovadili ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu. Toda tam se je očitno nekaj zapletlo, saj domnevnega morilca Igorja Petrijevčanina kot iskane osebe še vedno ne najdemo na spletnih straneh slovenske policije (ali denimo Interpola), saj tožilci pristojnega okrožnega sodišča še niso pozvali k razpisu tiralice. Iz skopega pojasnila...