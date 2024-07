Na prodaj otok s 15 duhovi

V teh vročih dneh ste na kaki prenatrpani plaži nemara tudi vi pomislili, kako lepo bi bilo, če bi se lahko sončili in kopali nekje, kjer ne bi bilo drugih ljudi. Če imate dovolj denarcev, lahko idejo še to poletje spremenite v resničnost. Na prodaj je namreč 2,4 hektara velik Drakov otok na jugu Anglije. Ima plažo in zgodovinske ostanke, pa tudi gradbeno dovoljenje za hotel, če bi si v prihodnosti nemara želeli na njem kaj več družbe. Na stotine let je bil namenjen predvsem vojaški obrambi, zato je na njem najti stare utrdbe, topove iz 18. stoletja in – če gre verjeti govoricam – tudi 15 duhov.

Sedanji lastnik Morgan Phillips je otok kupil leta 2019 za več kot sedem milijonov evrov. Nameraval ga je spremeniti v turistično destinacijo, vendar pa mu je za to zmanjkalo sredstev. Zdaj upa, da ga bo kupil nekdo, ki bo lahko uresničil njegove načrte in postavil na njem luksuzni hotel s 43 sobami, za katerega je že pridobil gradbeno dovoljenje.

Otok je bil nekoč vojaška utrdba.

»Otok ima več kot 2000 let zgodovine – prva zgradba na njem je zrasla leta 1135,« je nad bogato otoško zgodovino navdušen Morgan, ki trenutno služi denar z vodenjem turistov po lokalnih znamenitostih. Morgan pravi, da je bil otok svoje čase nekaj podobnega, kot je danes jedrsko orožje – že samo dejstvo, da obstaja, je odvračalo špansko armado od britanske obale.

Cena otoka ni strogo določena in je stvar dogovora s prodajalcem, znan pa je približen strošek, ki ga bo imel kupec z obnovo. Ta je ocenjen na nekaj manj kot 30 milijonov evrov, kar vsekakor ni naložba, primerna za vsak žep. Kljub precejšnjim stroškom pa trenutni gospodar otoka meni, da je vanj vredno vlagati. »To je ena tistih priložnosti, kjer lahko z nekaj vizije resnično ustvarite nekaj posebnega,« je prepričan.