Skrivnosti in spomini Melanie Trump

Prestopila je že prag 50 let, šteje jih 54 in videti je odlično. Pozornost zbuja, kadar je umaknjena, še več tedaj, kadar stopi na takšno ali drugačno prizorišče.

Ko se je pred nedavnim po dolgem času na nacionalni konvenciji republikancev v Milwaukeeju pojavila ob možu, ni razočarala.

Kajti ne njen obraz ne njena postava ne kažeta nobenih znakov staranja. Kašna pa je njena skrivnost oziroma kako skrbi zase?

Nekaj odgovorov je poiskal stil.kurir.rs.

Izbrana hrana

Že leta 2012 je v enem od intervjujev povedla, da je njena prehrana sestavljena predvsem iz sadja in zelenjave. Vsako jutro začne s smutijem, polnim vitaminov, občasno ga nadomesti s čim drugim, denimo ovseno kašo.

Kot prigrizke najraje izbere sadje, vendar je priznala, da poje včasih tudi čokolado. Ni na nobeni posebni dieti je zaupala in dodala:

»Rada jem zdravo, ker se tako počutim bolje in imam več energije.«

»Moramo skrbeti za svoje telo in paziti na prehrano ter se osredotočati na vadbo,« je še dodala in povedala, da za aktivnost izkoristi vsak trenutek, saj ji natrpan urnik včasih ne dopušča obiskovanja telovadnice.

Stephanie Grisham, bivša pomočnica nekdanje prve dame in avtorica knjige o njej z naslovom Čas je za vaša vprašanja (I'll Take Your Questions Now) je zaupala nekaj, kar govori temu v prid:

»Včasih hodi po pisarni z utežmi za gležnje in tako vadi, ne da bi žrtvovala dragoceni čas. Ti majhni napori se zdijo res neznatni, a na dolgi rok zagotovo prispevajo k zdravju ter lepi postavi.«

Najraje ima pilates

Vadba, ki je Melanii najbolj blizu, so pilatesi. Eden od razlogov, zakaj so ji tako všeč, je dejstvo, da jih lahko izvaja kar doma.

Prav tako zanje niso potrebni nobeni posebni pripomočki, sicer Melania obožuje tudi tenis.

Ona na prvem mestu

Njen urnik je poln, a vselej si vzame tudi čas samo zase. Nekoč je zaupala, da jo je mama vedno učila, da se je treba znati sprostiti.

Temu sledi ne glede na okoliščine. Spa in druge sprostitvene tehnike so pri njej na prvem mestu, tako kot tudi redna spalna rutina: vsaj osem ur spanca.

Prihajajo njeni spomini

Na knjižne police prihaja knjiga spominov Melanie Trump s preprostim naslovom Melania. Izšla bo v jeseni letošnjega leta, mogoče si jo je že zagotoviti v prednaročilu.

Cena zanjo se giblje med 37 in 140 evri, je pa na družbenih omrežjih že deležna kritik.

Mnogi nekdanjo prvo damo Združenih držav Amerike obtožujejo, da svoje spomine izkorišča za dodatno bogatenje.

Govorice, da piše knjigo, so prvič zaokrožile leta 2020 potem, ko je njena nekdanja svetovalka Stephanie Winston Wolkoff objavila knjigo Melania in jaz (Melania and Me).

Ta je ponudila vpogled v kompleksno dogajanje v Beli hiši in ženo ameriškega predsedniškega kandidata spodbudila, da predstavi svojo plat celotnega dogajanja, piše portal The List.