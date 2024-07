Melania tudi pisateljica, njena avtobiografija bo izšla v dveh različicah

Jeseni, ravno okrog časa, ko se bodo Američani zgrnili na volišča, kjer bodo izbrali svojega novega predsednika, bo na prodajne police prišla knjiga spominov nekdanje in najverjetnejše nove prve dame Melanie Trump. Pisateljski prvenec naše rojakinje iz Sevnice bo »vpogled v njen svet, intimni portret ženske, ki je živela neverjetno življenje«, ter »močna in navdihujoča zgodba ženske, ki si je sama utrla svojo pot«, kot so knjigo opisali v njeni pisarni.

Vsebovala bo osebne zgodbe in družinske fotografije, ki jih ni še nikoli delila z javnostjo, saj se je v preteklosti na vse pretege trudila, da bi zasebno življenje tudi obdržala zasebno, kar ji je celo v času, ko je bila prva dama, izjemno dobro uspevalo.

Njena prva skrb je bil vedno sin Barron, ki je marca dopolnil 18 let in dva meseca pozneje uspešno končal srednjo šolo. FOTO: Marco Bello/Reuters

Avtobiografija s preprostim naslovom Melania bo izšla v dveh različicah, ena bo namenjena zbirateljem, obsegala bo 256 strani na kakovostnem papirju, avtorica jo bo tudi podpisala, zanjo pa bo treba odšteti 150 ameriških dolarjev (138 evrov). Druga različica bo obsegala 304 strani, od tega 48 še ne videnih fotografij, stala bo 40 dolarjev (36 evrov), tisti, ki si bodo zaželeli še Melanijinega podpisa, pa bodo zanj morali odšteti še 35 dolarjev (32 evrov) več. Obe različici sta že na voljo v predprodaji na osebni spletni strani Melanie Trump.

Moč in vpliv

Pred štirimi leti je sicer knjigo o tretji ženi Donalda Trumpa napisala njena nekdanja prijateljica Stephanie Winston Wolkoff. Melania in jaz je hitro postala najbolj prodajana knjiga, govori pa o tem, kako se je mlada Slovenka spremenila iz »neobdelanega diamanta v bleščeči dragulj«, pa tudi o izdaji, s katero je avtorico prizadela ena najslavnejših žensk na svetu. Istega leta je izšla še biografija o Melanii, ki jo je napisala dobitnica Pulitzerjeve nagrade, novinarka Washington Posta Mary Jordan, ki med drugim piše o izredno veliki moči in vplivu, ki ju prva dama ima, večini ljudi pa se o tem niti sanja ne.

150 dolarjev bo stala zbirateljska izdaja.

Melania Trump bo 14. prva dama Združenih držav Amerike, ki je izdala knjigo spominov. Prva je bila v začetku 20. stoletja Helen Taft, žena predsednika Williama Howarda Tafta, v modernejši zgodovini pa so avtobiografije napisale in izdale med drugim Jill Biden, Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton je napisala kar tri, Barbara Bush in Nancy Reagan pa po dve.