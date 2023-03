Posamezniki, ki bodo podedovali ogromno premoženja (dediči največjih bogastev)

Najpremožnejši se pogosto pojavljajo v medijih, kaj pa tisti, ki bodo nekoč (ali so že) podedovali njihovo premoženje? Nekateri od teh so prav tako medijsko znani, drugi se raje držijo v ozadju in se pripravljajo na vloge, ki jim jih je skozi dolgo tradicijo namenilo življenje.

Kdo so torej dediči največjih premoženj? Tako jih je nanizal portal msn.com.

Francois-Henri Pinault

Sin francoskega milijarderja Francoisa Pinaulta in lastnika družinske družbe Kering, multinacionalke, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo luksuznega blaga ter ima v lasti blagovne znamke Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen in Yves Saint Lauren, je že direktor omenjenega podjetja in je tudi mož znane igralke Salme Hayek. Več o tem TUKAJ - na ONA.je.