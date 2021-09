Pop princeska šokirala oboževalce in pokazala prstan (VIDEO)

Pop princeska Britney Spears je znova šokirala sledilce in oboževalce. Sporočila je, da se je zaročila s svojim fantom, kar pa je za CNN potrdil njegov menedžer»Par je danes uradno potrdil svojo dolgoletno zvezo in globoko sta ganjena ob podpri in ljubezni, ki sta jo ob tem prejela,« je dejal Cohen. Britney je vest o zaroki objavila tudi na Instagramu, v videu pa pokazala prstan.»Hvala vsem, ste opozorili na predporočno pogodbo. Seveda jo bova podpisala. Moram zaščititi svoj džip in zbirko čevljev, če se me nekega dne odloči zapustiti,« se je Sam pošalil v objavi na Instagramu.