Poglejte, kako je bila princesa Kalina videti pred 20 leti. Drastična sprememba! (FOTO)

Bolgarska princesa Kalina je v 20 letih drastično spremenila svoj videz. Prejšnji mesec se je udeležila pogrebne slovesnosti bolgarskega kralja Ferdinanda I.

Kralj je namreč umrl leta 1948, njegove posmrtne ostanke pa so z vojaškim letalom prepeljali v Bolgarijo in jih položili v palačo Vrana blizu glavnega mesta Bolgarije.

Nato so fotografi posneli tudi bolgarsko princeso, ki je šokirala s svojim videzom in mišičastimi rokami, o katerih nekateri fantje lahko samo sanjajo.

Princesa Kalina se je rodila in odraščala v Španiji, zato je tamkajšnje medije navdušila preobrazba nenavadne princese. Fotografija, ki je nastala pred dvajsetimi leti, razkriva rezultate drastične preobrazbe.

»Predana sem treningu z utežmi in fizičnemu zdravju, sem športnica,« je nekoč dejala Kalina.

Številni so ji očitali zaradi nosu, za katerega so mnogi mislili, da ga je estetsko popravila, v resnici pa je šlo za nekaj drugega. Princesa je utrpela očitno lažjo poškodbo, ki je povzročila zlomljene zobe zaradi padca. Med sanacijo poškodbe zoba se ji je v čeljusti razvila infekcija.

Govori več tujih jezikov

Zdravljenje je obsegalo obsežno operacijo, da bi preprečili širjenje okužbe, kar je zagotovo vplivalo na videz njenega nosu.

Kalina je končala številne šole, govori več tujih jezikov in je vegetarijanka. Poročena je od leta 2002, njen mož Kitin Muñoz pa je slavni španski mornar in raziskovalec. Njen mož je od nje starejši 14 let, poročila sta se v rimskokatoliški cerkvi v Carski Bistrici, oba pa sta prejela blagoslov pravoslavne cerkve, poroča 24sata.hr.

Preberite še: