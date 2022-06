Princesa Mafalda bo vzela postavnega finančnika (FOTO)

Ta teden se obeta kraljeva poroka, ki pa menda ne bo razkošni dogodek s kopico slavnih svatov, ampak »intimno praznovanje ljubezni«. Na Majorki si bosta večno zvestobo obljubila bolgarska princesa Mafalda in njen izbranec, britanski finančnik Marc Abousleiman.

Glasbo je študirala na Berkleeju. FOTO: Instagram

Španski otok sta zaljubljenca izbrala, ker je njegovo glavno mesto Palma rodni kraj nevestine mame, tam ima družina počitniško hišo, na katero je princesa še posebno navezana, saj že od otroštva tam vsako leto preživlja poletja. Čeprav je rojena v Londonu, kjer je odraščala, Mafalda že nekaj let živi v New Yorku, kjer se ukvarja z glasbo in modo, medtem ko je ženin po rodu iz Libanona.

Par se je spoznal med šolanjem v Londonu, a ni šlo za ljubezen na prvi pogled, ta se je razvila šele pozneje, ko sta se oba vpisala na univerzo v Bostonu, Mafalda je na slovitem Berkleeju študirala glasbo, Marc na Harvardu finance.

Čeprav za princeso Mafaldo večina še ni slišala, pa izhaja iz znane kraljeve družine, tesno povezane z britansko, ne nazadnje je družina veliko let preživela v Londonu. Njen oče Kyril, sin zadnjega bolgarskega carja Simeona II., je bil denimo tesni prijatelj pokojne princese Diane, prijateljske vezi je stkal tudi z drugimi Windsorji, in prejšnji mesec so ga opazili na spominski slovesnosti ob obletnici smrti princa Filipa.

Princesin oče Kyril je bil tesen prijatelj pokojne princese Diane. FOTO: Toby Melville/Reuters

Lepoto in umetniško žilico je Mafalda podedovala po mami Rosario Nadal, ki je bila nekoč uspešna manekenka in fotomodel ter muza priznanega modnega oblikovalca Valentina. Po koncu manekenske kariere se je začela ukvarjati z umetnostjo in trenutno dela kot direktorica in svetovalka v umetniški galeriji. Princesini starši so se sicer ločili, ko ji je bilo 15 let, a so ostali v dobrih odnosih.

Oba sta že prispela na Majorko, kjer so priprave na poroko v polnem teku, te dni pa se jima bodo pridružili še nevestini prijatelji, med njimi grški princesi Olympia in Alexia.

Mafalda je vnukinja zadnjega bolgarskega carja Simeona II.

O poroki je sicer znanega malo, saj zaročenca izjemno cenita zasebnost in redko govorita o svoji zvezi. V enem redkih intervjujev je 27-letna Mafalda dejala le, da gre načrtovanje poroke gladko ter da komaj čaka, da Marc postane del njene družine.